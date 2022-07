【香港金曲頒獎典禮】香港電台首度合辦頒獎禮　劉德華打頭陣率炎明熹+姚焯菲等登場

由香港電台及TVB兩大廣播機構首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於今晚(7月24日)在TVB電視城舉行。

是次《香港金曲頒獎典禮》共頒發13組獎項嘉許表現傑出的音樂人,由鄭裕玲、李志剛、崔建邦、黃天頤擔任司儀。

至於表演嘉賓包括劉德華、馮允謙、JW王灝兒、炎明熹、曾比特、鍾柔美、詹天文、施匡翹、ANSONBEAN、涂毓麟、姚焯菲、冼靖峰、潘靜文、文凱婷、張馳豪、林智樂、何晉樂、林君蓮、安俊豪、洪助昇、黃奕斌、林沚羿、李妍、龔柯允、黎展峰、鄺星宇、蔡愷穎、孫漢霖等。

【22:03】年度最佳進步獎的金、銀、銅得主分別為葉巧琳、洪嘉豪、施匡翹。

【21:59】Chantel從Yumi及Windy手中獲獎,經過Chantel的連番多謝後,兩位好姊妹為Chantel打氣。

【21:54】AnonBean勁歌熱舞炒熱氣氛,其後Yumi及Windy一起跳唱演出,大賣青春。

▲ (陳慧安 攝)

【21:47】鮑比達領獎後分享感受,「音樂是很精彩,想藉此機會多謝合作過的音樂人。」

他強調:「我不是退休,我是未過去的,會有排玩,會繼續寫、作、編,On The Way!」

【21:35】頒發榮譽大獎得主予鮑比達。歌手分別演繹鮑比達作品:泳兒唱《新不了情》、林奕匡唱《疾風》。

▲ (陳慧安 攝)

【21:24】曾比特在空氣中多謝大家支持,「遇到很多伯樂如Eric Kwok,希望未來可跟他繼續並肩作戰。」其後,他獻唱《1984》及《我不如》。

▲ (陳慧安 攝)

【21:06】JW與Jay Fung和T Ma合作演出《分手總要在雨天》及《願你今夜別離去》。

▲ (陳慧安 攝)

【20:51】10首金曲一次過頒發,分別為鄭欣宜的《先哭為敬》、炎明熹的《真話的清高》、曾比特的《我不如》、MIRROR成員呂爵安的《E先生連環不幸事件》、張敬軒的《俏郎君》、泳兒的《荊棘海》、張天賦的《記憶棉》、江海迦的《CityPop》、衛蘭的《It's OK To Be Sad》及姚焯菲的《原來談戀愛是這麼一回事》。

▲ (陳慧安 攝)

【20:30】甫一開始,由一眾聲夢歌手包括炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文等一起合唱,《漫步人生路》、《我們都是這樣長大的》、《十七歲》,眾歌手在四大天王之一的劉德華帶領下合唱《如果有一天》。

