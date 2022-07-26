【海外升學】加拿大選校申請簽證懶人包　升學專家︰學校收生重課外活動

▲ 加拿大學校重視課外活動和社會生活體驗，學生不能一味死讀書。（i-stock圖片）

求學不是求分數？這個老生常談的話題，在香港的教育制度上往往只成空談，更培育出不少「怪獸家長」為子女從小便安排各類型補習班及興趣班，為未來升學盡早準備；相反地，在加拿大的教育制度中則貫徹地實行「求學不是求分數」，當地大學非常注重學生的全面發展，所以加拿大高中生都會被要求完成一定小時數的義工活動。豐富的課外活動和社會生活體驗，對於申請大學是非常有幫助的。

大學錄取往往考慮的是學生的綜合整體情況，單憑優異成績，並不一定能在大學錄取中佔據絕對優勢。因此在報讀學校的時候，建議學生同時多報幾家大學，做好多手準備，切記不要覺得自己成績足夠優秀，就一定能被心儀的大學錄取。

加拿大開學時間與香港不同，香港每年僅於夏季開學，如錯過報名時間則要待下一年招生再提出申請。而加拿大大學相對較為彈性，通常分秋季（9月）和冬季（1月）開學，部分學校設有夏季（5月）開學。秋季開學的學校，其申請的開放時間一般是上一年的9月中旬或10月，一直持續至1月中旬。

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而冬季開學的學校申請時間相對較短，一般是上一年的8月至9月。不同學校對於早鳥入學申請（Early Admission）和一般入學申請（General Admission）的要求和截止時間均不同，學生一定要提前留意學校的網站。在報名的時候，考慮到時間點的問題，學校是允許部分申請文件後補的。想在完成香港中學文憑試（DSE）後，馬上出國繼續深造的學生一定要留意這個要項。

拿到學校的錄取通知書只是出國留學的第一步，接下來學生就要確保自己在學校開學之前，成功取得加拿大學生簽證。作為留學熱門國家之一，加拿大卻是被公認簽證拒簽率最高的國家之一。而申請學生簽證，除了必備的文件之外，最重要是學生的學習計劃書。學生一定要充分闡述自己的學習目的、資金來源、以及對未來的規劃，讓移民官充分相信你不會違反加拿大學習簽證的相關條例。

此外，加拿大移民局往往在每年的寒暑假就會迎來新一輪的學生簽證申請高峰期，在審理時間上會有巨大的浮動，建議廣大學生要注意提早遞交申請，盡早避免於高峰期遞交，以保證自己能預留充足的時間等待簽證結果，以及準備出國事宜。

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信德顧問集團Global Path Consulting自2009年成立，為加拿大當地一家政府認可的「一站式」移民留學顧問服務公司。

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