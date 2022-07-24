【周日好去處】哥爾夫球會同樂日逾5千人參與　場內古樹黃牛木和蝴蝶園最吸睛

▲ 市民在球會教練的指導下，輕鬆揮桿，享受高球樂趣。 （香港哥爾夫球會提供圖片）

為慶祝香港回歸25周年，香港哥爾夫球會今日（24日）於粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，吸引超過5000名市民踴躍參與，其中以舊球場內的古樹尤其是彌足珍貴的黃牛木，以及繽紛多采的蝴蝶園成為他們打卡放電的首選。

▲ （香港哥爾夫球會提供圖片）

「香港哥爾夫球會同樂日」吸引超過5000名市民踴躍參與，整個粉嶺舊球場今日都滿載着歡樂聲。其實，粉嶺舊球場內的黃牛木和水松林群組所組成的次生林，是難得一見的保育成果，為讓參與者更好地認識這種經逾百年才得以茁壯成長的植物，高球會特意安排導賞員在場為大眾解說這物種的生態特性。

▲ 攀樹活動非常受小朋友歡迎。 （香港哥爾夫球會提供圖片）

除此之外，球場至今發現了113種蝴蝶，當中15種極具保育意義，而每年5月、6月都會有裳鳳蝶、紅珠鳳蝶在園內產卵，成為牠們繁殖的理想地，而小朋友亦十分喜愛舊球場內的蝴蝶園，當他們發現唯一受法律保護的裳鳳蝶時更發出歡呼聲。

香港哥爾夫球會署理會長郭永亮表示，「香港哥爾夫球會同樂日」反應熱烈，足證活動獲得公眾的認同，球會將繼續舉辦類近活動，向社會大眾推廣環境保育及人與自然共融的重要性。

為方便公眾人士欣賞球場內的古樹和風景，香港哥爾夫球會在舊球場1號至3號洞設有「日落步行徑」，每天晚上6時至10時開放，無需預約，但必須使用「安心出行」和遵守最新公共衞生防護措施，包括接受體溫檢查、佩戴口罩及與他人保持最少1.5米社交距離。

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實習記者：何彤茜