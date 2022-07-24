【升中壓力】調查揭逾半中一生現抑鬱焦慮37%不找人傾訴　社工教觀察5大壓力特徵

▲ 調查顯示逾半中一生有抑鬱或焦慮徵狀，中一生阿朗（化名，左二）花了3個月才能適應校園生活。（女青網頁圖片）

中一派位將於周二（26日）放榜，有調查發現63%受訪應屆中一生升中壓力大，逾半學生自我測量更反映有輕度至重度抑鬱或焦慮徵狀，主要壓力來源包括應付測考及成績未如理想等，37%學生面對壓力也選擇不找人傾訴。有學生因升中功課量大增，每日要做10多份功課，疫情下亦難以結識新朋友，經常打機，母親初期也不懂如何協助，結果兒子足足花3個月才適應新校園生活。

香港基督教女青年會（女青）今日（24日）公布，5月以問卷調查訪問596名應屆中一學生，63%受訪中一生表示升中壓力大，壓力大的女生比例67%比男生59%高，女生焦慮及抑鬱程度也比男生高；按抑鬱徵狀自我測量表，整體55%學生均有輕度至重度抑鬱徵狀，同時有51%學生在焦慮徵狀自我測量表中顯示有輕度至重度的慮徵狀，兩項比率遠比家長28%及33%為高。

而學生首3項壓力來源都與學業相關，包括是應付測驗考試（73%）、成績未如理想（71%）及學科增加（59%）；72%學生表示需時1至3個月方可適應。當遇到升中困難，學生首選找朋友傾訴（58%），分別只有18%及28%選擇找父親或母親，37%寧願不找他人傾訴。學生表達最希望父母能夠「多讚賞，少責罵囉嗦」（57%）、「支持自己的想法」（54%）及「給予自由空間」（53%）。

中一生阿朗（化名）共花約3個月才能適應新校園生活，主因是功課量比小學大增，每日10多項功課，平均要花2個小時以上才完成，而且疫情下只上半日學，認識新朋友有困難。阿朗母親指兒子開學初期經常玩手機，雖然她知道兒子壓力很大，但不懂得處理，在接受女青社工輔導後，鼓勵阿朗多參與校內活動建立歸屬感，兒子壓力情況才陸續好轉。

女青家庭健康促進中心單位主任施倩俐表示，升中學生要面對新的學習環境及新科目，功課量亦增多，部分學生更面對學校組別及教學語言轉變，要在升中初期適應並不容易，加上疫情令學生在小六及中一面授課堂時間減少，影響知識吸收，追上學業進度難度大增。

學生壓力大可能出現特徵

1. 情緒持續低落、焦慮、煩躁

2. 經常頭痛、頭暈、肌肉繃緊、腸胃不適、口乾、易累等

3. 生理習慣改變，如失眠或渴睡、暴飲暴食或食慾大減

4. 出現負面思想，記憶力及判斷力變差

5. 出現逃避行為，抗拒上學

施倩俐提醒家長留意，如發現子女有上述情況，或代表壓力過大，家長應調節對子女學業期望，亦要特別留意女兒情緒，因女生同時面對青春期生理轉變，困擾會比男生多，要適時予以協助。她亦建議學生有效分配時間，訂立對成績的合理期望，學懂接納自己在學業上或會有一時退步。

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責任編輯：馮琪雅