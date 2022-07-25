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【環保借還】綠色和平上環推咖啡杯借還計劃　倡本港借鏡日韓台行減廢政策

社會 03:00 2022/07/25

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綠色和平於上環6間咖啡店試行「重用杯借還計劃」半年。

疫情下即棄垃圾激增，綠色和平與本地初創公司合作，上周五起於上環6間咖啡店試行「重用杯借還計劃」半年，顧客只要用手機程式進行登記，可於外賣飲品時使用重用杯，用戶一周內歸還，便不會被罰款。綠色和平期望透過計劃向市民推廣「借還計劃」概念，冀在半年內收集數據檢討成效，再擴展至其他地區及飲品種類。

綠色和平項目主任譚穎琳指，調查顯示港人每日棄置266噸即棄膠餐具，創歷年新高，還未計算其他即棄物料如紙、竹；調查亦揭露市民不願在外賣時自備器皿或回收，只「走塑」無助推動源頭減廢。

借鏡外地的「借還餐具」系統，綠色和平於上環試行「重用杯借還計劃」，配合本地初創公司Circular City的手機程式，以信用卡支付80元押金（不過數），即可於6間咖啡店外賣時使用重用杯，並於一周內於任何一間店歸還，否則會以按金抵償。譚穎琳期望能在半年內收集顧客意見及檢討計劃成效，再擴展至其他地區。

譚認為，政府可參考日、韓、台等地，鼓勵企業多使用重用外賣杯，及制定規管即棄餐具的時間表，例如首爾去年11起在18間咖啡店試行類似計劃，省下約20萬個即棄杯；台灣做法更「激進」，規定連鎖店須向自備重用杯的顧客提供5元優惠，更有大型企業「全家」主動在400間門市引入相關措施。

有份參與計劃的咖啡店店主阿剛直言，最初聽到計劃即予「負評」，因以往鼓勵顧客用自攜杯有不好經驗，因港人對重用餐具有莫名的抗拒，「俾枝不鏽鋼飲管佢，即刻睇入面乾唔乾淨」。他反指即棄杯等同乾淨是謬誤，因即棄杯同樣由工廠批量生產，再經過包裝運輸，「不見得特別乾淨」。

對於今次計劃，他認為推廣環保一定是出於自律、自發才會長久，洗杯亦不算太大工作量，「我哋不介意麻煩，100個客有10個用已經好成功。」

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記者：蘇文軒

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