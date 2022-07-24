【親子好去處】迪士尼全球首間環保主題限定店登陸又一城　米奇米妮綠色打卡位+多款環保產品

▲ （有關機構提供相片）

世界各地近年紛紛出現反常天氣，全球暖化危機及環境保護等議題備受關注，家長要教小朋友好好珍惜地球資源。今個夏天，又一城與迪士尼合作環保合作企劃，即日起至8月14日推出《Disney. Love Nature》活動，多位迪士尼經典卡通人物換上新裝，進入大自然叢林國度。一家大細除打卡之外，更可購買全球限定的迪士尼環保產品。

位於又一城LG2層的《Disney. Love Nature》花園，一眾迪士尼朋友換上充滿園林氣息的休閒服飾，感受綠草如茵的小清新。踏入綠「惜」之旅的第一站，會先遇到鋼牙與大鼻（Chip 'n Dale），兩隻佻皮的小松鼠用樹葉遮蔽眼睛在仙人掌和草叢裡打盹，不知道他們會夢見到什麼趣事呢？

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接着沿路走進叢林，便遇到被綠意盆栽植物環繞的唐老鴨（Donald Duck），你可坐在花園木椅上小憩片刻，沉醉於綠油油的自然寫意空間；另一邊，黛絲（Daisy Duck）身旁有美麗的盆栽，為這《Disney. Love Nature》花園增添幾分甜蜜和樂趣。

而深受歡迎的米奇老鼠（Mickey Mouse）與高飛（Goofy）結伴而來，站在美麗的花園中，似乎對花卉盆栽十分感興趣；而熱愛打扮的米妮老鼠（Minnie Mouse）都有出席這場盛大的叢林派對！

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多款環保產品首次登場

與一眾卡通人物打卡後，一定要去迪士尼全球首間綠色環保期間限定店，入手迪士尼全球首次以「Go Green」為概念推出的環保產品。店內產品以3R環保原則製造，即循環再造（Recycle）、廢物利用（Reuse）及減少浪費（Reduce）。產品亦以簡約素色為主，減少化學物質消耗之餘，同時亦減少產品的包裝，盡量減省不必要的浪費。

迪士尼首次推出的環保產品，以最實用的生活家品及廚具為主，再配上迪士尼卡通人物圖案，既實用又精美，追求綠「惜」生活的迪士尼迷絕不可錯過。

最新影片推介︰

4款限量版環保袋換領

My FESTIVAL會員於即日起可憑20積分於又一城手機應用程式內預留換領證，並於8月14日前又一城即日以信用卡、扣賬卡、易辦事、八達通卡或銀聯卡單一消費滿港幣800元或以上，即可換領限量版環保袋一個，數量有限，送完即止。

又一城《Disney. Love Nature》

開放日期：2022年7月21日至8月14日

地點：九龍塘達之路80號又一城LG2層

查詢：2844 2222/ 5500 2342或瀏覽網頁