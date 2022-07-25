【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡

近日多地持續高溫，台中1名26歲送貨員，送完貨上車時總是「將冷氣開到最大」，竟引發急性心肌梗塞。幸經手術後救回一命。

據台媒報道，該名年輕的外送員重達90公斤，又吸菸常熬夜，飲食愛吃甜食，本來就是「三高」纏身。當他送完貨，上車把冷氣開到最大時，突覺得胸口劇痛，遂立即到醫院求醫，確診急性心肌梗塞。

主治醫生、澄清醫院中港院區心臟內科醫生孫德光表示，該案例送貨途中呼吸不順，上氣不接下氣，而且有胸部悶痛、冒冷汗等病況。隨即為他進行心導管通暢心血管、裝血管支架，幸救回一命。

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孫醫生解釋，由於戶外持續高溫，但進車內冷氣過強，導致氣溫突降，進而血管收縮、血壓上升，「溫差過大」是誘發心肌梗塞的關鍵因素。又稱患者典型三高族群，為好發心肌梗塞的高風險者。

至於哪類人容易心肌梗塞？孫醫生透露，心肌梗塞有逐漸年輕化的趨勢，每8名心肌梗塞患者中就有1年輕人，高危險族群為一、抽菸；二、肥胖；三、三高（高血壓、高血脂、高血糖）；四、糖尿病；五、高膽固醇；六、遺傳性家族病史。他建議，若胸部悶痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，應尋求醫生診治。

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責任編輯：羅嘉欣