【香港金曲頒獎典禮】劉德華有留意MIRROR　日後開騷邀陶大宇唱《倒轉地球》

▲ （陳慧安 攝）

由香港電台及TVB兩大廣播機構首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於今晚（7月24日）在TVB電視城舉行。

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擔任嘉賓的劉德華回應TOPick稱：「第一次兩台合作，有如新人般，尾段有少許改歌詞，遇上了疫情希望大家手牽手一齊共度難關。」

被問是否曾志偉出馬邀請任嘉賓，劉德華表示何麗全早已邀請他。

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有留意MIRROR

問到日後會否有與TVB合作的機會，他回應：「現時合作較少，希望會有更多合作。暫未知會否回TVB拍劇，自己很喜歡拍劇，可創作一個新角色。」

談到樂壇新人，劉德華表示：「都有留意新人如MIRROR和ERROR，有機會都會想合作。」他又謂：「都可以推出新歌，對新歌有信心。」

邀陶大宇任嘉賓

劉德華分享近況：「現正準備《拆彈3》，之後會回內地工作。」另外，被問到會否開騷，他回覆：「紅館騷需要計劃才進行，或會開小型騷，不過不一定會開。」

談到陶大宇人氣急升，他說：「有留意陶大宇的《倒轉地球》，上次於髮型屋碰到他，如果開騷會邀請他當嘉賓，叫他翻唱多數首歌。」

記者：游艾維、陳曉柔