  • 32°C
香港時間 : 2022724日 (週日) 22:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港金曲頒獎典禮】劉德華有留意MIRROR　日後開騷邀陶大宇唱《倒轉地球》

娛樂 21:52 2022/07/24

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳慧安 攝）

由香港電台及TVB兩大廣播機構首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於今晚（7月24日）在TVB電視城舉行。

【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　

最新影片推介：七仙羽專訪

擔任嘉賓的劉德華回應TOPick稱：「第一次兩台合作，有如新人般，尾段有少許改歌詞，遇上了疫情希望大家手牽手一齊共度難關。」

被問是否曾志偉出馬邀請任嘉賓，劉德華表示何麗全早已邀請他。

【香港金曲頒獎典禮】香港電台首度合辦頒獎禮　劉德華打頭陣率炎明熹+姚焯菲等登場

    點擊圖片放大
    +4
    +3

有留意MIRROR

問到日後會否有與TVB合作的機會，他回應：「現時合作較少，希望會有更多合作。暫未知會否回TVB拍劇，自己很喜歡拍劇，可創作一個新角色。」

談到樂壇新人，劉德華表示：「都有留意新人如MIRROR和ERROR，有機會都會想合作。」他又謂：「都可以推出新歌，對新歌有信心。」

邀陶大宇任嘉賓

劉德華分享近況：「現正準備《拆彈3》，之後會回內地工作。」另外，被問到會否開騷，他回覆：「紅館騷需要計劃才進行，或會開小型騷，不過不一定會開。」

談到陶大宇人氣急升，他說：「有留意陶大宇的《倒轉地球》，上次於髮型屋碰到他，如果開騷會邀請他當嘉賓，叫他翻唱多數首歌。」

記者：游艾維、陳曉柔

相關文章

【香港金曲頒獎典禮】王灝兒譚嘉儀先拔頭籌獲獎　MIRROR忙於演唱會不出席典禮
19:01 2022/07/20
【香港金曲頒獎典禮】王灝兒譚嘉儀先拔頭籌獲獎　MIRROR忙於演唱會不出席典禮
【香港金曲頒獎典禮】谷婭溦《倔強》奪「華語歌曲獎」　遺憾不在香港未能親領獎
17:24 2022/07/21
【香港金曲頒獎典禮】谷婭溦《倔強》奪「華語歌曲獎」　遺憾不在香港未能親領獎
【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪最佳合唱歌曲獎　李志剛建議崔建邦代領：個樣似Anson Lo
17:14 2022/07/22
【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪最佳合唱歌曲獎　李志剛建議崔建邦代領：個樣似Anson Lo

你可能感興趣

【香港金曲頒獎典禮】王灝兒譚嘉儀先拔頭籌獲獎　MIRROR忙於演唱會不出席典禮
19:01 2022/07/20
【香港金曲頒獎典禮】王灝兒譚嘉儀先拔頭籌獲獎　MIRROR忙於演唱會不出席典禮
【香港金曲頒獎典禮】谷婭溦《倔強》奪「華語歌曲獎」　遺憾不在香港未能親領獎
17:24 2022/07/21
【香港金曲頒獎典禮】谷婭溦《倔強》奪「華語歌曲獎」　遺憾不在香港未能親領獎
【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪最佳合唱歌曲獎　李志剛建議崔建邦代領：個樣似Anson Lo
17:14 2022/07/22
【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪最佳合唱歌曲獎　李志剛建議崔建邦代領：個樣似Anson Lo
香港金曲頒獎典禮 劉德華 歌手 娛樂人物職業 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
17:52 2022/07/23
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
【夫妻閞係】剖腹生3胎被丈夫嫌棄房事　婦產科醫生一句暖心安慰獲激讚
17:22 2022/07/20
【夫妻閞係】剖腹生3胎被丈夫嫌棄房事　婦產科醫生一句暖心安慰獲激讚