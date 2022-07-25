【中一派位】學生「叩門」成功率或增加　校長：家長選校勿好高騖遠

▲ 學界料今年中一派位及「叩門」（候補生申請）成功率也會增加。（資料圖片）

明日（26日）是中一派位放榜，因應學童人口下跌，學界預測學生獲派心儀中學或「叩門」（候補生申請）成功率也會增加，引起學生流動的音樂椅效應隨之變大。有中學校長提醒家長選校以適合子女為依歸，選校勿好高騖遠，亦有中學計劃縮短叩門面試時間、盡快以短訊通知家長結果，並在疫情下盡量減低學童面試壓力。

校長籲選校需適合子女

升中放榜在即，據知多區校長會也無協定不收同區叩門生。港島南區嘉諾撒培德書院副校長陳立宜向本報表示，該校近年已透過調適英語教學政策，收生穩定，預計今年升中派位放榜日，全港學生會「走嚟走去」，向心儀中學叩門，強調不會濫收叩門生，目標維持全級4班約100名學生規模，但會縮短面試時間，由登記至面試完成預計需半小時至1小時，並預留更多人手處理，盡量即日以短訊公布結果，面試內容以輕鬆傾談為主，冀減輕學生一旦不獲取錄的挫敗感。

去年9月港島東區有兩間中學均只開辦1班中一，區內的培僑中學校長伍煥杰表示理解家長叩門心態，但提醒要「以子女合適的學校為依歸」，切忌好高騖遠，各區區情不同，相信各校也會善用學生人數減少，而騰出更多教學空間，辦好教育。

鳳溪第一小學校長朱偉林亦說，學校會透過電子化系統通知跨境生家長，委託處理中一註冊方面有何注意事項，並提醒家長得知派位結果不要想着「一定要走」，可嘗試調整心態、「接受新挑戰」，「叩門亦唔好踩低原有學校，以免影響子女認為獲派學校係差嘅學校。」他亦說，因移民潮及跨境生減少，音樂椅效應會令弱勢學校「叫救命」，認同教育局應凍結班級，以助學界穩定軍心。

逾6成中一生感壓力大

另外，香港基督教女青年會昨公布調查，5月訪問596名應屆中一生，63%感到升中壓力大，逾半學生自我測量反映有輕度至重度抑鬱或焦慮徵狀，主要壓力來源包括應付測考及成績未如理想等，37%面對壓力也不找人傾訴。13歲中一生阿朗（化名）因升中功課量大增，每日要做10多份功課，疫情下亦難以結識新朋友，感到壓力極大，經常打機，最終在女青社工鼓勵參與校內活動以建立歸屬感，情況才得以改善。

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記者：馮琪雅