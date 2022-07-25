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【局長專訪】謝展寰奉行綠色生活　自謙慳電不如前任：會貼近正常人

社會 00:00 2022/07/25

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作為新任局長，謝展寰亦以身作則奉行綠色生活。（林宇翔攝）

新任環境及生態局局長謝展寰在政府工作已逾30年，他在1985年加入前環境保護處，2013年出任環保署副署長，2017年8月獲委任為環境局副局長。新一屆政府架構重組下，年屆64歲的謝展寰亦於今年升任為環境及生態局局長，而負責市政衞生及食物安全的食環署亦併入該局，面對新挑戰，令他更有期盼。

面對新工作，謝展寰表示對食環工作「好有期望」，相信在5年任期內的最大滿足，亦是從這方面而來。

他解釋，環境衞生和食物安全，與所有人都息息相關，亦影響香港形象及生活文化。而在港生活數十年，謝展寰認為香港的市政工作固然比40多年前有改善，但以香港經濟、科技發展程度，「似乎可以再好啲」，他直言這會是一個挑戰，需要花時間和功夫改變整個社會習慣和文化。

作為新任局長，謝展寰亦以身作則奉行綠色生活。他雖自謙不如前環境局局長黃錦星和前香港天文台台長林超英「慳電」，平日亦有開冷氣，笑言自己「會貼近正常人嘅生活」。但他認為，日常生活上可透過揀選較節能器具、多食用本地產品及蔬菜，以減少碳成本及運輸費用。近年雖因工作繁忙甚少遠足，謝展寰亦期望能抽出時間「行山」親近自然。

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記者：吳雋妍、黃穎津
 

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