【局長專訪】謝展寰：開放電力市場未必符港效益　自由投資供過於求恐用家買單

▲ 謝展寰指開放電力市場未必符港效益，自由投資供過於求恐用家買單。（林宇翔攝）

全球燃料價格飈升，市民電費亦隨之上漲，不時有聲音提出開放電力市場，引入競爭帶來成本更低的服務。新任環境及生態局局長謝展寰認為，香港電力市場制度是電力供應穩定的基石，開放市場未必符合本港效益。

本港電費由「基本電價」及「燃料調整費」組成，在2022年度，港燈獲批淨電價加7%，中電則加5.8%。而因俄烏戰爭等因素，燃料價格上升，故本港市民電費亦持續走高。謝展寰指，這個情況並不單出現在香港，在新加坡、歐美城市，能源價格升幅甚至可達3至4成，亦有電力公司不堪負荷倒閉，更有不少外國城市要求當地人減少用電。

謝展寰強調，香港能源供應一直穩定，價格升幅亦相對溫和，而比其他國家優勝的原因，正在於電力市場制度。謝展寰指，港府與兩電簽署的「管制計劃協議」結合政府制度及商業運作兩種模式，可杜絕惡性競爭，保障能源供應穩定，不會因公司倒閉而導致供電出現問題。同時，本港電力公司實為私營，在遇到能源危機時，商業系統可較快速運作，受到的衝擊及加價壓力亦相對比其他國家的電力公司少。

對於有人提議開放電力市場以期令電費下降，謝展寰並不認同。他解釋，如開放電網讓各電力公司自由投資，最終總投資額會超出香港市民需求，而溢出部分，「最終都係消費者買單」。而在香港，政府會先估算香港整體用電量需求，兩電投資亦須經政府同意，便不會出現供過於求的情況。

政府與兩電的合約仍有數年才到期，謝展寰雖稱短期內不會檢討制度，但面對能源危機，亦已和電力及能源公司商討，保障有足夠能源來源。現時兩電正合資建設一個海上天然氣庫，項目可為香港引進全球的液化天然氣氣源，以提升燃料採購的穩定性及價格競爭性。

謝展寰又提議，市民可使用更節能的LED燈、變頻式冷氣等家電，日常生活上「開少啲冷氣」，以抵銷電力價格上升，「相信會係大眾面對全球能源危機嘅一個好方式」。

早前元朗一條中電電纜橋出現罕見起火意外，致元朗、天水圍及屯門一帶大停電。謝展寰強調根據《電力條例》，政府有法定權力及責任要求中電作調查並提交詳細報告。而現時中電需待化驗所就材料、設計等方面作調查，才能就火警發生原因作定論，並在預防方面提出切實建議。

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記者：吳雋妍、黃穎津