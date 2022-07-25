【香港金曲頒獎典禮】姚焯菲勇奪新人銀獎　Chantel小心認識朋友：沒有不敢拍拖

由香港電台及TVB兩大廣播機構首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於今晚（7月24日）在TVB電視城舉行。

姚焯菲（Chantel）獲新人銀獎及憑《原來談戀愛是這麼一回事》成十金曲之一。於騷後，她接受TOPick訪問，分享得獎感受及近況。

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一切順其自然

連奪兩獎的Chantel表示：「心情仍然很激動，因為沒想到會獲得新人銀獎和金曲獎，完全沒預計過，所以很多謝大家。」

問到新人獎輸給炎明熹（Gigi）會否不開心時，她說：「我一早已猜到她（Gigi）是金獎，她很厲害。有想過我應該是沒獎，猜不到，還是順其自然。」她el又透露家人有到場，並坐在觀眾席上。

而奪得女新人銀獎後，Chantel坦言：「不多不少也會有點壓力。未來對團隊或個人也期待出歌，但暫未有計劃。」

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回味旅遊點滴

此外，剛剛跟家人到紐西蘭的Chantel憶述旅行點滴：「在那邊天氣很冷，需要不停地保暖。看見很美的彩虹，因為是兩條彩虹一起出現，很少在香港看到，很有趣。那邊很清靜。」

至於問到有否受早前的私人影片流出的風波影響心理？Chantel回覆謂：「又不會很大陰影，向來都需要小心，小心去認識朋友。沒有不敢拍拖，還是順其自然。」她續說：「爸爸很支持我，他從小到大都會提醒我。」

記者：游艾維、陳曉柔