【局長專訪】謝展寰冀5年改善臭氧　2024年前引入氫能車減碳

▲ 環境及生態局局長謝展寰期望5年內能改善臭氧問題，亦計劃於2024年前發展氫能。（林宇翔攝）

《香港氣候行動藍圖2050》目標在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，於2050年實現碳中和。環境及生態局局長謝展寰期望5年內能改善臭氧問題，亦計劃於2024年前發展氫能，除了引入氫能車輛，長遠亦同電廠合作探討氫氣發電，以助減碳。

謝展寰指，港府於2002年與廣東省發表聯合聲明，共同改善空氣污染並設定減排目標，經多年努力，珠江三角洲的微細懸浮粒子濃度至今已大有改善，他表示︰「只要我哋有好嘅計劃，環境問題係可以克服嘅。」

另一種值得注意的空氣污染物是臭氧。謝展寰直言，在解決霧霾問題後，相信臭氧問題會持續一段時間。他解釋因解決霧霾後日照時間增加，汽車排放的氮氧化物和揮發性有機化合物，在陽光下更有利於大氣中形成臭氧。市民吸入這些含污染物的空氣，會感到不適並對健康造成長期不良影響。

謝展寰期望在5年內加快改善臭氧問題。他指揮發性有機化合物有數千種，當局現正和廣東省研究哪種化合物對臭氧形成最為關鍵，找出之後便會重點處理，以快速改善臭氧問題。車輛的廢氣排放是本港污染的主要來源。謝展寰指，今年首季電動私家車已佔香港新登記私家車4成，但重型電動車在使用上仍有困難，承諾今屆政府會落實相關時間表，包括增加充電等設施配套。

謝展寰又指，氫氣是減碳重要策略之一，現正和巴士公司商討引入氫能重型車，當局已成立工作組，與石油氣或煤氣公司等商討氫氣供應，以試驗氫能巴士。當局會制定相關法規，讓氫能車輛在本港運作。他說：「我哋已經有時間表」冀於2024年前，在港展開氫能汽車事業網，並長遠探討氫能發電，以助減碳。

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記者：吳雋妍、黃穎津