【強制檢測】65地點納強檢　將軍澳廣場1座、新都城2期上榜【附詳細名單】

▲ 65處地點納強檢。（曾耀輝攝）

政府（24日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士（下稱「受檢人士」），須於7月25日或7月26日接受新冠病毒病核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在西灣河及柴灣採集到檢測呈陽性的污水樣本，有七個指明地方被納入強制檢測公告。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

強檢大廈名單如下2022-07-18 ~ 2022-07-24 (曾身處指明場所超過兩 小時)：

1.青衣長青邨青松樓

2.屯門欣田邨俊田樓

3.粉嶺雍盛苑雍華閣

4.大埔富亨邨亨翠樓

5.東涌逸東邨康逸樓

6.觀塘安泰邨豐泰樓

7.將軍澳善明邨善智樓

8.深水埗海達邨海華樓

9.馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

10.荃灣麗城花園3期7座

11.赤柱馬坑邨健馬樓

12.天水圍天晴邨晴滿樓

13.長沙灣海麗邨海瑞樓

14.油塘鯉魚門邨鯉興樓

15.馬鞍山馬鞍山中心2座

16.沙田康林苑海泓閣

17.將軍澳新都城2期5座

18.沙田乙明邨明信樓

19.沙田銀禧花園6座

20.葵涌葵翠邨碧翠樓

21.天水圍天盛苑盛彩閣

22.筲箕灣耀東邨耀興樓

23.油塘高翔苑高靜閣

24.天水圍天頌苑頌棋閣

25.馬鞍山聽濤雅苑4座

26.將軍澳將軍澳廣場1座

27.荃灣海濱花園海裕閣

28.紅磡半島豪庭5座

29.橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓

30.沙田帝堡城1座

31.鑽石山悅庭軒1座

32.上水彩園邨彩湖樓

33.藍田興田邨美田樓

34.屯門豐景園4座

35.鴨脷洲利東邨東平樓

36.鑽石山鳳德邨碧鳳樓

37.鴨脷洲海怡半島美晞閣

38.葵涌葵盛東邨盛逸樓

39.將軍澳維景灣畔3座

40.大埔富善邨善景樓

41.荃灣梨木樹邨3座

42.葵涌葵興邨興福樓

43.觀塘翠屏南邨翠榮樓

44.屯門大興邨興耀樓

45.葵涌荔景紀律部隊宿舍2座

46.沙田瀝源邨榮瑞樓

47.屯門康德花園1座

48.天水圍嘉湖山莊景湖居11座

49.葵涌石籬二邨石榮樓

50.葵涌安蔭邨豐蔭樓

51.青衣綠悠雅苑1座

52.大埔策誠軒I座

53.大埔大埔廣場宜盛閣

54.沙田水泉澳邨嶺泉樓

55.屯門蝴蝶邨蝶影樓

56.沙田沙田廣場銀星閣

57.沙田廣林苑興林閣

58.藍田康華苑宏康閣

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.西灣河逸濤灣冬和軒

2.西灣河逸濤灣秋盈軒

3.西灣河逸濤灣夏池軒

4.西灣河逸濤灣春瑤軒

5.柴灣樂軒臺3座

6.柴灣樂軒臺5座

7.柴灣興華(二)邨樂興樓

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記者：袁澍