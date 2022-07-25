【局長專訪】謝展寰︰北都濕地研重新劃界　釋緩衝區發展

▲ 謝展寰表示，保育與發展並非對立。(林宇翔攝)

上屆政府提出北部都會區及明日大嶼等大型發展計劃，覓地建屋仍是今屆政府首要任務，外界關注重組下的環境及生態局如何把關。

新任局長謝展寰接受專訪時強調，保育及發展並非對立，漁護署正就北部都會區進行策略可行性研究，將濕地保育區及濕地緩衝區重新劃界，以集中資源積極保育大片相連濕地，以增加物種，同時可將部分緩衝區土地釋出發展，達至雙贏。

謝展寰盼藉今次契機打破發展與保育對立，以南生圍為例，過去單純保住濕地保育區不發展，但任由其荒廢的方式，結局只會是雙輸。



政府提出北部都會區發展，構建港深「雙城三圈」發展格局，建設新田科技城，加強跨境連接交通基建，並發展16.5萬至18.6萬個住宅單位；當局亦會收回700公頃私人濕地及魚塘，作積極保育，連同現有濕地公園及米埔自然保護區，形成總面積達2,000公頃濕地及海岸生態保育系統。



北部都會區涉及大量濕地，整體規劃佈局惹人關注。謝展寰闡述政府的保育新概念，「首先我自己覺得生態保育及城市發展無乜需要對立。」他指以往環團認為將生態價值土地圈出來不作發展就叫做保育，「咁多年以來都見這不是一個好的保育模式，因為好多不俾發展的地方，會慢慢荒廢，可能魚塘會乾咗、填咗，南生圍你去睇下就知，好多填咗了，然後有些土地放了貨櫃。」

保育區荒廢不發展 結局雙輸

謝展寰對於有保育價值的土地最終荒廢，導致雙輸，感到可惜，「拗贏咗不發展，但佢都會荒廢，慢慢土地保育價值降低咗；如果我拗輸咗，土地俾人發展，更加土地又輸埋。」 從發展的角度亦一樣，「如果我爭到去發展，保育你又話有損失，我爭唔到，輪到我發展又話唔夠樓住。」



「實際上保育的重點是甚麼呢？保育的重點應該放在物種上。」謝展寰認為，保育的重點在於增加生物多樣性，以北部都會區為例，可將分散的濕地集中，將荒廢或已破壞的土地復育，連成一大片保育地，再以「積極保育」方式達至增加物種，才是一個好方法。

▲ 北部都會區 （資料圖片）

「總目標增強保育 非犧牲濕地」

他指漁護署會一併研究北部都會區的「濕地保育區」及「濕地緩衝區」，重新檢視保育範圍，並重新劃界，在保育的土地加強適當管理，集中積極保護物種，其他地方可以釋出發展。他否認是「積極干預」，「總體目標仍是增強保育，不是為了發展去犧牲濕地，目標不是這樣。」

上屆政府提出收回700公頃私人濕地及魚塘，他說當初的概念圖「基本上只是望兩眼估嘅啫」，當局會加快在明年底完成研究，之後才有準確收地面積。

環評與工程設計並行 壓縮時間

至於如何加快釋放土地，將環境評估要求拆牆鬆綁亦是另一着眼點。謝展寰說，檢討環評機制會在今年底出台，其中生態調查可以提早進行，估計較簡單的環評可在18個月完成，而複雜的研究需約24個月，環評研究可與工程設計並軌進行，以壓縮時間；同時，亦可建立生態紀錄的中央數據庫，對大學研究資料蒐集或環評都有幫助。（系列四）

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記者：吳雋妍、黃穎津