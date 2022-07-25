【暑假好去處】第6屆KIFF兒童國際電影節4套新戲上畫　戲院小職員工作坊直擊銀幕後

▲ 第6屆兒童國際電影節有4套新戲上畫，門票即日起有售。（有關機構提供）

「第6屆香港兒童國際電影節」（The 6th Hong Kong Kids International Film Festival, KIFF）於今年暑假重返戲院再辦，精選了4部來自世界各地的兒童電影及動畫，於8月6、7、13及14日在高先電影院及ELEMENTS圓方PREMIERE ELEMENTS戲院放映，門票即日起公開發售。

▲ 第6屆兒童國際電影節將於於8月6、7、13及14日舉行。（有關機構提供）

4套電影介紹

本屆電影節由本地非牟利組織3SPACE及高先電影有限公司聯手主辦、ELEMENTS圓方協辦，並由富衛保險冠名贊助。四部精彩兒童電影包括：開幕電影《烈火少女》（Fireheart；加拿大/法國）、《魔法動物學院》（School of Magical Animals；德國/奧地利）、《小小吸血鬼》（Little Vampire；法國/比利時），以及閉幕電影《留聲》（Sound Of Silence；香港）。

▲ 開幕電影《烈火少女》。（有關機構提供）

開幕電影《烈火少女》講述1930年代紐約首個女消防員勇敢追夢的故事，本片由《天使愛芭蕾》（Ballerina）班底再度聯手炮製，兩位導演曾參與製作《花木蘭》(Mulan)、《獅子王》(The Lion King)、《功夫熊貓》（Kung Fu Panda）、《閃亮人生》（The Intouchables）等電影，廣東話配音版本亦邀得森美、梁雍婷和岑珈其聲演三位主角。

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而閉幕電影是香港作品《留聲》由欣欣執導，黃梓樂、陳宇琛、蔣祖曼、鮑起靜及羅莃荋主演，故事講述10歲的光仔面對讀書壓力和常常吵架的爸媽，嫲嫲離世後，光仔常常失眠，望著天空，覺得自己是個被忘記的星球。他周圍的聲音是幻聽？是幻覺？是幻想？有一天光仔不見了；爸媽從一個錄音布娃留下的聲音線索，得知兒子的內心宇宙……

電影榮獲2022年法國康城世界影展的最佳家庭/兒童電影、最佳年輕男演員及最佳長片女導演獎；2022年美國加州KIDS家庭電影節最佳亞洲電影等多個獎項。

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另外兩部電影《魔法動物學院》榮獲2022年德國電影獎觀眾大獎，而《小小吸血鬼》（Little Vampire）則榮獲2020年法國安錫國際動畫影展、2021年法國凱薩獎及2021年法國盧米埃獎3項最佳動畫提名。

森美岑珈其出席映後分享會

為幫助小朋友了解和思考電影背後的意義，所有KIFF場次放映完畢後，均設有15分鐘的暢談電影分享會，多名本地資深電影、文化、教育界等人士將與一眾小朋友及青少年交流。今屆暢談電影分享會主講嘉賓包括《烈火少女》粵語配音演員森美、梁雍婷、岑珈其，以及《留聲》監製廖婉虹及演員陳宇琛、黃梓樂、羅莃荋。還有作家厲河、導演黃修平及導演袁建滔。

最新影片推介︰

與藝術家「鬈毛西」合作 關注情緒健康

另外，今年KIFF邀請到本地藝術家「鬈毛西」合作，他筆下的趣怪角色鬈毛與他的一班怪獸朋友，將與KIFF吉祥物Upmud一起開電影派對，攜手推廣KIFF與電影教育外，亦提醒大家關注情緒健康，在電影世界中尋覓釋放情緒的出口。

▲ KIFF電影院小職員工作坊。（有關機構提供）

KIFF電影院小職員工作坊



你有否想過大銀幕上的光影是從哪裡投映出來？熱焫焫的爆谷又是如何炮製出來？去年大受歡迎的「電影院小職員」工作坊再度開辦，今年KIFF電影節的兩個週末，小朋友可化身「電影院小職員」，在專人指導下擔當不同崗位，更有機會深入「戲院重地」，學習團隊合作精神。



工作坊分2部分︰

[帶位初體驗] - 電影放映前30分鐘開始

[放映室直擊] - 緊隨電影完場後進行，約長30分鐘

地點：PREMIERE ELEMENTS

語言：粵語

每場名額：疫情關係，名額或會不定期更新，恕不另行通知

報名方法：請瀏覽KIFF官方網站

費用：HK$180（已包括該場次的成人及小童戲飛各一張）

*適合6歲或以上小童參加，每位小童須由一位成年人陪同

▲ 小朋友有機會深入「戲院重地」。（有關機構提供）

KIFF門票發售詳情︰

公開發售日期︰7月22日起

票價：正價$100；學生/小童/長者K$80

購票優惠：

九折︰高先電影院WHITE會員

八五折優惠︰高先電影院BLACK會員、bc VIP, MOViE MOViE

*高先電影院會員優惠只適用於高先電影院場次正價及優惠戲票

*bc VIP, MOViE MOViE 會員優惠只適用於PREMIERE ELEMENTS場次正價戲票

購票辦法：

1. 親臨高先電影院 / PREMIERE ELEMENTS票房購買戲票

2. 網上訂票：www.goldenscene.com.hk / www.cinema.com.hk

3. 手機程式訂票：Hong Kong Movie 香港電影/ Broadway Circuit 百老匯院線

*幼童不論年齡或任何手抱嬰亦須憑票入場

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責任編輯︰林綺玲