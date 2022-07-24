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【香港金曲頒獎典禮】張敬軒鄭欣宜分奪男女歌手大獎　《日出時讓街燈安睡》獲至尊金曲獎

娛樂 23:20 2022/07/24

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳慧安 攝）

由香港電台及TVB兩大廣播機構首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於今晚（7月24日）在TVB電視城舉行，已順利結束。

當中受矚目的男女新人獎得主，由大熱的炎明熹，男新人獎的金、銀、銅得主分別為曾比特、MC張天賦、ANSONBEAN。至於女新人獎的金、銀、銅得主分別為炎明熹、姚焯菲、張曼姿。

而男歌手大獎得主為張敬軒，女歌手大獎為鄭欣宜。

（陳慧安 攝）

鄭欣宜感慨

鄭欣宜上台領獎感慨稱：「人生很奇妙，能夠在我成長的一廠內獲獎很奇妙。」

至於張敬軒因被列為密切接觸者未能出席頒獎禮，只可透過視像向大會致謝，並於Home Studio內演唱《俏郎君》，尚幸他表示快測結果為陰性。

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李幸倪張學友合唱歌奪大獎

最大獎全球華人至尊金曲獎由Gin Lee（李幸倪）與張學友合唱的《日出時讓街燈安睡》奪得。張學友未有出席典禮，而上台領獎的Gin Lee稱：「很開心能跟這位啟蒙我的人合唱。我會繼續努力！」

而人氣組合MIRROR只獲早前已公布香港金曲最佳合唱歌曲獎，以及成員之一的呂爵安（Edan）憑《E先生連環不幸事件》成十大金曲之一。

MIRROR因忙於明天舉行的紅館演唱會而未有出席今晚的頒獎禮。

獲選十大金曲名單按此

記者：游艾維、陳曉柔

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