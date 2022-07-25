【局長專訪】擬建第3座焚化爐　謝展寰：北都區考慮選址之一

▲ 環境及生態局局長謝展寰表示，可將舊有堆填區的垃圾挖出來焚化，更快將舊有堆填區土地回復正常用途。 （林宇翔攝）

減廢是環境及生態局的另一老大難問題，當局正物色選址興建第3座垃圾焚化爐，處理無法回收的都市固體廢物。環境及生態局局長謝展寰坦言，興建廢物管理設施要考慮全港新市鎮發展去布局，北部都會區將會是考慮的選址之一。他指不用擔心興建3個焚化爐會有剩餘焚化容量，屆時甚至可將舊有堆填區的垃圾挖出來去焚化，更快將舊有堆填區土地回復正常用途。

政府2012年提出興建本港首座綜合廢物管理設施第1期（I．PARK 1），亦即是石鼓洲焚化爐，規劃興建至今近10年，仍要待2025年啟用，可每日處理3,000噸都市固體廢物。第2期的I．PARK 2在屯門曾咀煤灰湖興建，將展開環評及技術性研究，初步設定每日處理4,000噸廢物，要到2030年代初落成。

▲ 石鼓洲焚化爐構想圖 （環保署圖片）

謝展寰說，按照《資源循環藍圖2035》，本港最快2035年擺脫用堆填區處理生活垃圾，其中一個重要原因是要減少產生沼氣這種溫室氣體。

公私營合作 省時符成本效益

他說，本港有必要興建第3個焚化爐，選址未有定案。被問到北部都會區將有大型住宅發展，垃圾處理設施不可少，他坦言北都是「其中一個探討的選項」，不過仍要全盤考慮。他又提到，以往大型基建都在立法會撥款拖延數年，如今社會氣氛穩定，相信發展可以追上步伐。考慮到加快進程，謝展寰亦指，公私營合作較可取，例如BOT模式，要符合成本效益及時間最快。

不過謝展寰指，因為第2及第3個焚化爐要在2030年後才相繼落成，以目前垃圾棄置量而言，新界西堆填區仍有需要擴建，以在2035年前處理每日大量生活垃圾。

新界西堆填區 仍有需要擴建

外界擔心若日後回收及垃圾徵費做得好，無必要興建第3個焚化爐；他指隨着經濟及人口增長，始終有垃圾需要焚化處理，對於擔心出現過盛的焚化容量，謝展寰說︰「可將舊有堆填區挖出來、攞去燒，更快將舊有堆填區回復正常用途。香港土地好值錢，如能回復返，提早20至30年用得返地方，價值肯定超過焚化爐好多。」

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記者：吳雋妍