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香港金曲頒獎典禮完整得獎名單　張敬軒鄭欣宜炎明熹成大贏家

娛樂 00:06 2022/07/25

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》（陳慧安 攝）

由香港電台及TVB兩大廣播機構首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於今晚（7月24日）在TVB電視城舉行，已順利結束。

最新影片推介：七仙羽專訪

完整得獎名單如下：

香港金曲男歌手大獎：張敬軒

香港金曲女歌手大獎：鄭欣宜

香港金曲樂隊大獎：Supper Moment

香港金曲最佳中文唱片獎
男歌手：張敬軒《The Brightest Darkness》 
女歌手：菊梓喬《不能放手》
樂隊 / 組合：MIRROR《One and All》

香港金曲全球華人至尊金曲獎
Gin Lee feat. 張學友《日出時讓街燈安睡》

香港金曲金曲獎
鄭欣宜《先哭為敬》
炎明熹《真話的清高》
曾比特《我不如》
呂爵安《E先生連環不幸事件》
張敬軒《俏郎君》
泳兒《荊棘海》
MC張天賦《記憶棉》
AGA 《City Pop》
衛蘭《It’s OK to be sad》
姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》

香港金曲CASH創作歌手獎
金獎：馮允謙
銀獎：林奕匡
銅獎：葉巧琳

香港金曲年度最佳進步獎
金獎：葉巧琳
銀獎：洪嘉豪
銅獎：施匡翹

香港金曲男新人獎
金獎：Mike曾比特
銀獎：MC張天賦
銅獎：ANSONBEAN

香港金曲女新人獎
金獎：炎明熹
銀獎：姚焯菲
銅獎：張蔓姿

最佳合唱歌曲獎：MIRROR《BOSS》

香港金曲華語歌曲獎：谷婭溦《倔強》

香港金曲最佳劇集歌曲獎
金獎：JW王灝兒《我不想別離》
銀獎：譚嘉儀《不可能發生》
銅獎：Gin Lee / 蕭凱恩《這種親》

香港金曲榮譽大獎：鮑比達

撰文 : TOPick柴犬出動

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