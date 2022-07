香港金曲頒獎典禮完整得獎名單　張敬軒鄭欣宜炎明熹成大贏家

▲ 《香港金曲頒獎典禮2021/2022》(陳慧安 攝)

由香港電台及TVB兩大廣播機構首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於今晚(7月24日)在TVB電視城舉行,已順利結束。

完整得獎名單如下:

香港金曲男歌手大獎:張敬軒

香港金曲女歌手大獎:鄭欣宜

香港金曲樂隊大獎:Supper Moment

香港金曲最佳中文唱片獎

男歌手:張敬軒《The Brightest Darkness》

女歌手:菊梓喬《不能放手》

樂隊 / 組合:MIRROR《One and All》

香港金曲全球華人至尊金曲獎

Gin Lee feat. 張學友《日出時讓街燈安睡》

香港金曲金曲獎

鄭欣宜《先哭為敬》

炎明熹《真話的清高》

曾比特《我不如》

呂爵安《E先生連環不幸事件》

張敬軒《俏郎君》

泳兒《荊棘海》

MC張天賦《記憶棉》

AGA 《City Pop》

衛蘭《It’s OK to be sad》

姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》

香港金曲CASH創作歌手獎

金獎:馮允謙

銀獎:林奕匡

銅獎:葉巧琳

香港金曲年度最佳進步獎

金獎:葉巧琳

銀獎:洪嘉豪

銅獎:施匡翹

香港金曲男新人獎

金獎:Mike曾比特

銀獎:MC張天賦

銅獎:ANSONBEAN

香港金曲女新人獎

金獎:炎明熹

銀獎:姚焯菲

銅獎:張蔓姿

最佳合唱歌曲獎:MIRROR《BOSS》

香港金曲華語歌曲獎:谷婭溦《倔強》

香港金曲最佳劇集歌曲獎

金獎:JW王灝兒《我不想別離》

銀獎:譚嘉儀《不可能發生》

銅獎:Gin Lee / 蕭凱恩《這種親》

香港金曲榮譽大獎:鮑比達