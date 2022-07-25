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【局長專訪】謝展寰表明以結果為目標　重點源頭減廢追落後

社會 00:23 2022/07/25

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環保署2020年統計數據顯示，本港每人每日的都市固體廢物棄置量為1.44公斤，較對上一年不跌反升。（資料圖片）

本港減廢情況一直力不從心，努力20多年仍未見起色。環境及生態局局長謝展寰表明，新一屆政府要「以結果為目標」，將全力提速提效減廢追落後，雖然有焚化爐設施，但重點策略仍是源頭減廢，盡量加大回收，轉廢為材，餘下的才以焚化轉廢為能。

他指，隨着垃圾徵費明年下半年推行，而今年底前亦會將調高膠袋徵費至1元的條例修訂提交立法會，相信會逐步見到成效。

環保署2020年統計數據顯示，本港每人每日的都市固體廢物棄置量為1.44公斤；比較2000年，即20年前的人均棄置量為1.4公斤，棄置量不跌反升。至於回收率就不升反跌，2020年都固回收率跌至28%，同樣不及2000年的34%。

重點策略源頭減廢　轉廢為材

謝展寰坦言，以垃圾徵費為例，香港落後台灣及韓國20年，雖然本港亦有先進廢物處理設施，例如污泥焚化設施T．PARK，以焚燒污泥發電，現在又在污水處理廠以廚餘及污泥共厭氧技術，處理部分廚餘。但他承認，本地回收能力發展比較慢，過往太過依靠將回收物出口至內地。

環境及生態局局長謝展寰指，隨着圾徵費明年下半年推行，今年底前亦會將調高膠袋徵費至1元的條例修訂提交立法會，料減廢會逐步見到成效。（林宇翔攝）

謝展寰指出，現時處理回收物料的做法已有基本不同，政府現時的回收合約，要求承辦商除了回收，更要將其轉為有用可以賣出口的原料，「按回收原料付錢，而不是以收幾多（回收物）來付錢。」他強調，「無人訂一個KPI俾我，但明顯提速提效是行政長官期望我們做到的事。」

膠袋徵費調高　「有refresh作用」

至於膠袋徵費5毫變成市民習慣，已失阻嚇力，他相信調高收費後，可以再次提醒市民，「有一個refresh作用」，但考慮到疫情下經濟不景，對加價較敏感，「既然銀碼不是對於改變行為最大因素，不如由1蚊開始，相信社會氣氛會較易接受。」

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記者：吳雋妍 

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