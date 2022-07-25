政府研發展濕地緩衝區　環團批削保育區效益

▲ 當局研究發展濕地緩衝區，引起社會爭議。（資料圖片）

環境及生態局在重組後，減廢、保育、提升街道衞生及食安工作，是今屆重點工作，尤其食環署撥歸旗下，更便利整合工作。不過仍以保育工作較令人關注，其中當局研究濕地緩衝區發展具相當爭議，有環團指發展濕地緩衝區無疑是犧牲保育面積，並會削弱保育區的保育效益。而挖出堆填區垃圾去焚化，以加快復修土地發展，環團亦認為難度高、需時長，幾乎不可行。

政府早有傾向讓濕地緩衝區「解禁」，容許放寬其發展密度和規限。長春社公共事務經理吳希文指，濕地緩衝區一直容許申請發展，最近亦有發展商在南生圍潭尾段近后海灣的濕地緩衝區申請改劃用途，發展1萬伙單位。

他指，由北環線凹頭、洪水橋、新田一帶將有高密度發展，因此后海灣更需要有濕地緩衝區存在，減少周邊發展壓力。若政府要重新就保育區及緩衝區劃界，等同重點保留具保育功能用地，但犧牲緩衝區的面積，環團將關注劃界原則，包括調整的發展密度。

吳希文舉例，當局應善用緩衝區的用途，例如設置保育區所需的遊客中心、停車場、公廁等，令保育區有更多空間。他坦言南生圍南面有較大發展壓力，或會在重新劃界時被剔出緩衝區。

復修堆填區建屋 「不太可行」

至於一口氣興建3個垃圾焚化爐，謝展寰坦言不用擔心過剩焚化容量，有需要時可將舊有堆填區的垃圾挖出來焚化，加快土地復修。綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，用復修填堆區建屋不太可行，挖出垃圾期間釋出沼氣及臭味等有害氣體，並引來蒼蠅，附近居民不會接受，而且相當於百層樓高的垃圾山，要完全剷走焚化的時間甚長，認為不如在其他地點覓地發展更實際。

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記者：吳雋妍