【飲水迷思】4個時間點一定要喝水 中醫提醒3種體質避免飲水過量

天氣極度炎熱，天文台預料未來8日都會持續高溫，香港各區進入高溫狀態，若不多飲水，隨時都會中暑。不過，有中醫建議4個喝水時機，以及提醒3種體質避免飲水過量。

據台灣六福堂中醫診所在其社交平台發帖，稱在中醫理論上，喝進去的水是通過肺、脾、腎來協同作用，將水分輸布到全身來合理運用，再將代謝過後的尿液排出體外。一天當中，建議喝水的時間點有以下4個：

起床時

進入睡眠後一整夜沒喝水，血液會變得黏稠，可以在起床時喝300～500cc的溫開水，促進血液循環。

早上9點～11點

此時適量喝水，可以幫助更好的消化吸收，讓氣血能傳輸濡養器官組織，維持大腦的清醒與運作。

下午1點～3點

此時適量喝水可以滋潤通暢小腸，進而減輕心臟的壓力，使心血管的循環更加順暢。

下午3點～5點

這段時間是一天主要喝水的時間，此時能有效幫助膀胱經的氣化，濡養五臟六腑，幫助腸道蠕動，利於人體的雜質排出。

帖文亦指出要掌握喝水3要點：

1.按時補水：養成按時補充水分的習慣，不要等到口渴才喝水。

2.緩慢喝水：喝水時應該一口一口慢慢吞入，才能更直接吸收；大口快喝反而不容易吸收，會造成頻尿。

3.少喝冰開水：冰開水會降低體內臟腑的溫度，影響正常的機能運作。

此外，中醫也提醒，3種體質應避免飲水過量，這些體質由於本身水分代謝不佳、濕氣較重，平時要注意飲水量，以免造成濕氣滯留，加重身體代謝問題引起水腫。

1.陽虛體質：體型白胖、畏寒怕冷、頻尿、精神不振。

2.痰濕體質且合併「瘀症」：面部油脂較多、痛經問題、血塊多。

3.氣虛體質：肌肉鬆軟不實、精神不振、容易感冒。

註冊營養師盧綺欣在專欄中提到，，每個人每日8杯水不正確，每個人的標準都不一樣，正確計算足夠水份攝取量的公式，為體重（公斤）乘以三十至三十五毫升。以你現時七十公斤體重計算，每日最少要有八杯半至十杯二百五十毫升的水。如果有戶外活動的話，水份流失大，更要適當補充額外水份！

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責任編輯：羅嘉欣