  • 31°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 10:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲水迷思】4個時間點一定要喝水 中醫提醒3種體質避免飲水過量

健康 09:30 2022/07/25

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

天氣極度炎熱，天文台預料未來8日都會持續高溫，香港各區進入高溫狀態，若不多飲水，隨時都會中暑。不過，有中醫建議4個喝水時機，以及提醒3種體質避免飲水過量。

據台灣六福堂中醫診所在其社交平台發帖，稱在中醫理論上，喝進去的水是通過肺、脾、腎來協同作用，將水分輸布到全身來合理運用，再將代謝過後的尿液排出體外。一天當中，建議喝水的時間點有以下4個：

  •  起床時

進入睡眠後一整夜沒喝水，血液會變得黏稠，可以在起床時喝300～500cc的溫開水，促進血液循環。

  • 早上9點～11點

此時適量喝水，可以幫助更好的消化吸收，讓氣血能傳輸濡養器官組織，維持大腦的清醒與運作。

  • 下午1點～3點

此時適量喝水可以滋潤通暢小腸，進而減輕心臟的壓力，使心血管的循環更加順暢。

  • 下午3點～5點

這段時間是一天主要喝水的時間，此時能有效幫助膀胱經的氣化，濡養五臟六腑，幫助腸道蠕動，利於人體的雜質排出。

帖文亦指出要掌握喝水3要點：

1.按時補水：養成按時補充水分的習慣，不要等到口渴才喝水。

2.緩慢喝水：喝水時應該一口一口慢慢吞入，才能更直接吸收；大口快喝反而不容易吸收，會造成頻尿。

3.少喝冰開水：冰開水會降低體內臟腑的溫度，影響正常的機能運作。

此外，中醫也提醒，3種體質應避免飲水過量，這些體質由於本身水分代謝不佳、濕氣較重，平時要注意飲水量，以免造成濕氣滯留，加重身體代謝問題引起水腫。

1.陽虛體質：體型白胖、畏寒怕冷、頻尿、精神不振。

2.痰濕體質且合併「瘀症」：面部油脂較多、痛經問題、血塊多。

3.氣虛體質：肌肉鬆軟不實、精神不振、容易感冒。

註冊營養師盧綺欣在專欄中提到，，每個人每日8杯水不正確，每個人的標準都不一樣，正確計算足夠水份攝取量的公式，為體重（公斤）乘以三十至三十五毫升。以你現時七十公斤體重計算，每日最少要有八杯半至十杯二百五十毫升的水。如果有戶外活動的話，水份流失大，更要適當補充額外水份！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 養生 中暑 天氣 中醫

最高瀏覽

【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
19:56 2022/07/24
【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
21:09 2022/07/24
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇