【晴朗酷熱】天氣熱行山體力消耗快　雷雄德：懂得放棄勿「搵命博」

▲ （陳靜儀攝）

本港酷熱天氣持續。天文台總部昨午錄得最高氣溫36.1度，是今年以來的最高紀錄，亦是有紀錄以來7月份的最高氣溫。學者表示，行山人士要做好風險管理，如出現中暑現象，要盡快離開高溫環境。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德今日（25日）接受電台訪問時指，近日市民行山出事的地點包括蚺蛇尖及雞公嶺等，途中都是無遮蔽，在陽光直接照射下，體力能量消耗會比較快，增加中暑風險，強調行山不用「搵命搏」，要懂得放棄，特別中年人士的風險較高，可能會引發隱疾。

另外，家庭醫生林永和接受電台訪問時指，中暑或輕微熱衰竭的求診個案近期增加，市民在戶外活動時如果出現氣促、心跳加快、感到頭暈、步履不穩或抽筋，有可能出現初期的熱衰竭，便需要休息。萬一出現中暑情況，應盡快離開高溫環境並散熱，要多喝水。

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責任編輯：余思嵐