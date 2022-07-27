創投基金及科技企業與城大HK Tech 300合作　每年投資至少1,500萬元支持初創發展

香港初創生態圈近年迅速發展，除了吸引了不少創投基金積極物色有潛力的初創企業，有已上軌道的初創企業亦身體力行，以資金支持同業後輩。香港城市大學（城大）早前便與三間香港創投基金及科技企業簽署備忘錄，共同投資獲甄選的城大大型創新創業計劃「HK Tech 300」的初創公司，合共提供每年至少1,500萬元的天使投資，以培育更多推動社會經濟及環境可持續發展的出色創科企業，促進創科發展。



三間創投及科技公司分別是專注投資能為社會和環境帶來正面影響的項目的薈港資本有限公司（薈港資本）、從事開發虛擬及擴增實境、互動遊戲及元宇宙技術應用的科技企業創域互動有限公司（創域互動），以及提供專業服務及商業培育的連益科技有限合夥基金（連益科技）。三間公司會在備忘錄簽署的第一年，各自投放至少500萬港元，與HK Tech 300的天使基金，共同為選定的初創企業提供天使投資。



由城大投放五億港元舉行的HK Tech 300，於一年間已培育超過300支創初隊伍，並向超過70間初創公司各批出高達100萬港元的天使基金投資，為本地創科界注入新動力。而今次與三間創投基金及科技企業合作，反映計劃進一步發展及備受肯定。



吸引業界聯手 助力創科發展



見證備忘錄簽署儀式的城大校董會成員及城大企業有限公司董事會主席梁少康博士說：「城大與創科業界緊密合作，為HK Tech 300的初創隊伍搭建與業界聯繫的橋樑，支持他們的發展，喜見有來自創投基金、已上軌道的科技公司及城大校友創辦的成功企業，攜手支持初創公司的成長。我們期望未來與更多行業翹楚和投資者建立合作，成就更多出色的初創企業，促進香港以至其他地區的創科發展。」



薈港資本董事及科技總監林曉鋒博士指，HK Tech 300提供創業培訓、種子及天使基金，及協助籌募更多投資等「一條龍」配套支援，希望藉此合作接觸及培育更多具潛質的初創公司，分享營商之道和兼顧環境及社會責任的方法，並帶動更多公司和金融界支持HK Tech 300。



創域互動執行董事呂忠義分享作為「初創過來人」，曾在無經驗、無資金、無資源的「三無」情況下創業，故深切體會天使投資對年輕創業者的重要。他笑言公司今次撥備的投資額已佔「家中米缸的一半」，但決意將經驗和資源分享予有潛質的初創公司，希望藉此打開中小企支持初創發展的先河，共同支持更多初創項目發展。



本身是城大校友的連益科技創辦人之一的劉子祥說，年少創業時遇上不少困難，缺乏營商和技術支援，只能「單打獨鬥」，故希望於資金及專業知識上幫助投身初創行列的新一代。他尤其欣賞HK Tech 300的對象廣及城大學生、校友、研究人員以及其他有意使用城大開發的知識產權或技術去成立初創公司的人士，增加城大內外與不同背景人士和業界的技術交流。他期望透過是次合作，向內地和海外企業投資者展現具香港特色及高技術水平的初創公司，加強與各地交流。



望獲選初創展現突破創新精神



薈港資本在投資時，着重初創公司的可持續性，以及在推動環境、社會和企業管治（ESG）方面的效益，並已透過HK Tech 300率先挑選四間初創公司，包括提供去中心化食物服務平台「和田便當」的株式會社鎌倉食品有限公司，將科技應用於便當售賣機，為上班族提供熱餐飯盒，減少等候時間及外送服務的碳排放，又向有需要人士及長者提供免費飯盒，平衡商業及社會責任。另一間獲共同投資的諾達科技機械人有限公司，則集中開發先進機械人核心技術，令機械人應用更普及。



而創域互動及連益科技均聚焦於與元宇宙相關的初創公司，在揀選初創公司時會着重團隊願景、對項目的目標和抱負。他們期望獲選的初創公司能突破固有思想模式和框架，為社會帶來正面影響，並將新技術帶出香港，向世界展現香港突破、創新的一面。

▲ 城大早前與三間創投基金和科技企業簽署備忘錄，建立共同投資合作夥伴關係，支持獲甄選的HK Tech 300初創公司的發展。

▲ 城大校董會成員及城大企業有限公司董事會主席梁少康博士見證備忘錄簽署儀式，他期望未來與更多行業翹楚和投資者建立合作，成就更多出色的初創企業，促進香港以至整個地區的創科發展。

▲ 薈港資本董事及科技總監林曉鋒博士期望透過今次與城大合作，連繫金融、產業、大學及研究機構，以支持更多初創企業運用科技帶動香港的可持續發展。

▲ 創域互動執行董事呂忠義表示深明天使投資對年輕創業者的重要性，故希望藉今次合作，將自己的經驗和資源分享予更多初創公司。

▲ 身為城大校友的連益科技創辦人之一劉子祥表示，期望透過今次合作，支持母校推動創科發展的重要舉措，並培育更多年輕創科人才。

HK Tech 300網站: www.cityu.edu.hk/hktech300



(特刊)