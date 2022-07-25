【Netflix劇集】金喜善穿皇妃熱捧品牌對質小三　《再婚上流》國民美女衣飾大檢閱

▲ 金喜善穿皇妃熱捧品牌Self-Portrait對質惡毒小三，該品牌是馬來西亞設計師Han Chong（張瀚倫）的自創品牌。

「我要在她最得意的時候毀了她」是韓國國民美女金喜善在韓劇《再婚上流》的復仇金句。《再婚上流》於7月15日在Netflix上架，全劇8集，劇集開播一周瞬即登上香港區榜首，而上周收視亦位列全球第7，引起熱議。

飾演復仇寡婦徐慧升的金喜善向惡毒小三展開報復計劃，加入頂級富豪婚姻介紹俱樂部，得男主角李賢旭飾演的頂級富豪李亨洙相助，組成復仇者聯盟，創造了一幕報仇小三的對質大龍鳳。劇中，金喜善的穿戴，當然少不了奢華品牌，如GIVENCHY、Valentino、Lanvin、Miu Miu、Coach、Fendi等等，不過，還有多個來自不同國家的品牌頗為值得注意。

▲ 知悉惡毒小三與總統候選人的關係，金喜善穿上整套GIVENCHY戰衣，踩上選舉辦發難。金善善西裝上衣為GIVENCHY WOOL AND MOHAIR BLAZER。（劇照及品牌網頁圖片）

英國皇妃熱捧品牌：Self-Portrait

重頭報復戲中，金喜善以一襲湖水藍色的Self-Portrait禮服登場，馬來西亞設計師Han Chong（張瀚倫）的自創品牌，以知性、親民，結合典雅、柔美的特質，成功獲取了前美國第一夫人蜜雪兒奧巴馬、英國王妃劍橋公爵夫人凱特及薩克斯公爵夫人梅根等等的芳心。

▲ 金喜善在重頭報復戲所穿的是Self-Portrait sequin-embellished mid-length dress，品牌由馬來西亞設計師所創立。（劇照）

韓國人氣品牌：AVOUAVOU

金喜善在劇中的復仇者聯盟之一，是男主角李賢旭，曾參演《我的上流世界》，演活了上流賤男角色，被封為「國民渣男」，今次並非出演渣男，是婚介俱樂部黑金會員李亨洙，創立跨國手遊公司，是女性爭相婚配的對象。金喜善與李賢旭出海所穿的，是熱門韓國人氣品牌avouavou，創立於2014年，打造高雅隆重又不失仙氣的風格。

▲ 這襲出海連身裙，是韓國人氣品牌：AVOUAVOU SILK STRIPE TIE FLARE DRESS。（劇照及品牌網頁圖片）

孫藝珍、秀智愛穿：Bride And You

尾場的婚禮，出現了兩位新郎，到底金喜善情歸何處？而金喜善所穿的婚紗，是孫藝珍曾當代言的人氣韓國品牌Bride And You的出品。品牌創立於2010年，婚紗設計以設計集合簡約、復古和優雅為主調，除了婚紗、禮服外，也出品具體面的日常服裝，莊重而不失時尚感，據說孫藝珍、IU、秀智等，在出席較隆重的場合時都喜歡穿上品牌的白色禮服。

▲ 婚禮出現兩位新郎，究竟誰是真命天子？這襲婚紗是孫藝珍、秀智也愛穿的品牌Bride And You。（劇照及品牌網頁圖片）

芬蘭情侶時尚品牌：AND YOU

這襲淡黃色外套，配搭清新，是芬蘭品牌AND YOU的出品。這品牌由Martin Manninen夫婦在1991年創立，初時以純手工製作，主要為赫爾辛基幾個街區的老主顧服務。品牌背後的強力支撑，是Martin夫婦的傳奇愛情故事，經歷30年的創新研發，已成為芬蘭的情侶時尚的第一品牌。

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以色列婚紗品牌：SARI ELYANI

《再婚上流》海報上，金喜善所穿的，是以色列婚紗品牌SARI ELYANI的出品。設計師Sari從小就熱愛時尚，其設計經典、優雅和女性化，結合了不同類型的優質面料、精緻元素、手工刺繡製作婚紗和晚禮服。

編輯：葉翠華