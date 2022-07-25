【狀元女校】細女考入狀元女校欣喜若狂　港媽一句話傷透大女心欲修補關係

▲ 港媽一句話傷透讀地區中學大女的心。

不少父母都想子女考入名校，贏在起跑線。有港媽在社交平台發文，細女考入某狀元輩出的女校，令她欣喜若狂。然而，在地區Band 1中學就讀的大女成績卻大退步，而且大女更聽到港媽曾說「考唔入狀元女校就慘，其他學校都無鬼用」，港媽後悔說過這句話，卻不知如何修補關係。

港媽在facebook專頁「家長Secrets」投稿，她表示，自己育有兩女，大女在一間Band 1地區名校讀初中，成績中上；細女今年9月將升讀中一，考入了某狀元輩出的女校，港媽坦言自己「開心到喊咗出嚟」。

一句話傷透大女心

為了幫細女準備升中，她不停打探女校的讀書情況和做預習，希望女兒可以以外校生適應新生活。不過，港媽因太關注細女，忽略了大女，大女在期末考退步了很多。港媽指自己有輕微怪責大女，大女亦發脾氣，兩人爭執之際，大女道出曾被媽媽刺傷的說話，

佢發過我一次脾氣，自己話自己唔係讀XX，我一定覺得佢冇鬼用。又話我曾經同妹講過升唔到XX就慘，其他學校都冇鬼用，所以佢喺我心目中就係冇鬼用。

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盼大女再考名校

港媽坦言，自己很後悔說過這些話，並問網民她可以如何修補破損了的關係。她又解釋，自己希望女兒入讀該狀元女校，是因為知道很多奶奶都希望新抱是該名校畢業，可以有頭有面不會被男家欺負，

如果可以，我一樣想大女轉去XX，唔知現在力追成績仲有冇機會成功，但佢今次大考又失手。

帖文引來大批網民熱議，不過網民幾乎一面倒指責港媽的想法和價值觀有問題。有網民認為，港媽認為狀元女校才是最好，還說得出如此「白鴿眼」的說話，就要預了30年後大女仍會繼續怨懟。有網民亦指，自己的孩子怎可以以他們讀甚麼學校來衡量是否值得愛，而且子女不是父母的附屬品，如果盡一切努力只是為了女兒嫁得好，實在太膚淺。點解睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳