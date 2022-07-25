  • 33°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 12:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【狀元女校】細女考入狀元女校欣喜若狂　港媽一句話傷透大女心欲修補關係

中小學 10:26 2022/07/25

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

港媽一句話傷透讀地區中學大女的心。

不少父母都想子女考入名校，贏在起跑線。有港媽在社交平台發文，細女考入某狀元輩出的女校，令她欣喜若狂。然而，在地區Band 1中學就讀的大女成績卻大退步，而且大女更聽到港媽曾說「考唔入狀元女校就慘，其他學校都無鬼用」，港媽後悔說過這句話，卻不知如何修補關係。

港媽在facebook專頁「家長Secrets」投稿，她表示，自己育有兩女，大女在一間Band 1地區名校讀初中，成績中上；細女今年9月將升讀中一，考入了某狀元輩出的女校，港媽坦言自己「開心到喊咗出嚟」。

一句話傷透大女心

為了幫細女準備升中，她不停打探女校的讀書情況和做預習，希望女兒可以以外校生適應新生活。不過，港媽因太關注細女，忽略了大女，大女在期末考退步了很多。港媽指自己有輕微怪責大女，大女亦發脾氣，兩人爭執之際，大女道出曾被媽媽刺傷的說話，

佢發過我一次脾氣，自己話自己唔係讀XX，我一定覺得佢冇鬼用。又話我曾經同妹講過升唔到XX就慘，其他學校都冇鬼用，所以佢喺我心目中就係冇鬼用。

最新影片：

盼大女再考名校

港媽坦言，自己很後悔說過這些話，並問網民她可以如何修補破損了的關係。她又解釋，自己希望女兒入讀該狀元女校，是因為知道很多奶奶都希望新抱是該名校畢業，可以有頭有面不會被男家欺負，

如果可以，我一樣想大女轉去XX，唔知現在力追成績仲有冇機會成功，但佢今次大考又失手。

帖文引來大批網民熱議，不過網民幾乎一面倒指責港媽的想法和價值觀有問題。有網民認為，港媽認為狀元女校才是最好，還說得出如此「白鴿眼」的說話，就要預了30年後大女仍會繼續怨懟。有網民亦指，自己的孩子怎可以以他們讀甚麼學校來衡量是否值得愛，而且子女不是父母的附屬品，如果盡一切努力只是為了女兒嫁得好，實在太膚淺。點解睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【書展2022】陳美齡親授拉近親子關係竅門　博士媽媽︰要做最貪玩的母親
18:01 2022/07/22
【書展2022】陳美齡親授拉近親子關係竅門　博士媽媽︰要做最貪玩的母親
【最強母親】子女患自閉症遇上婚姻破碎 媽媽進修成導師走出黑暗助人自助
10:00 2022/07/21
【最強母親】子女患自閉症遇上婚姻破碎 媽媽進修成導師走出黑暗助人自助
【斷捨離】不捨亡母遺物塞滿「回憶房」　港媽斷捨離僅留繪本連繫三代人
17:47 2022/07/19
【斷捨離】不捨亡母遺物塞滿「回憶房」　港媽斷捨離僅留繪本連繫三代人

你可能感興趣

【書展2022】陳美齡親授拉近親子關係竅門　博士媽媽︰要做最貪玩的母親
18:01 2022/07/22
【書展2022】陳美齡親授拉近親子關係竅門　博士媽媽︰要做最貪玩的母親
【最強母親】子女患自閉症遇上婚姻破碎 媽媽進修成導師走出黑暗助人自助
10:00 2022/07/21
【最強母親】子女患自閉症遇上婚姻破碎 媽媽進修成導師走出黑暗助人自助
【斷捨離】不捨亡母遺物塞滿「回憶房」　港媽斷捨離僅留繪本連繫三代人
17:47 2022/07/19
【斷捨離】不捨亡母遺物塞滿「回憶房」　港媽斷捨離僅留繪本連繫三代人
爸媽心聲 家庭教育 家庭關係 收生面試 中小學教育 中小學考試

最高瀏覽

【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
19:56 2022/07/24
【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
21:09 2022/07/24
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇