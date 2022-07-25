【檢疫酒店】政府新增往檢疫酒店自費點對點交通　100輛的士朝8至凌晨2時服務

▲ 政府新增往檢疫酒店自費點對點交通，100輛的士朝8至凌晨2時服務。（資料圖片）

隨着從外地抵港人數增多，由香港國際機場前往指定檢疫酒店的點對點交通服務需求亦有所上升。政府發言人今日（25日）表示，政府已提升現有的免費點對點交通服務，並新增自費點對點交通服務，供抵港人士選用，以期縮短由機場前往指定檢疫酒店的時間。

經運輸及物流局協調，的士業界以試辦形式安排100輛的士由今日起為抵港人士提供由機場前往指定檢疫酒店的接載服務。乘客須自費使用指定檢疫酒店的士服務，按錶繳付車費及其他適用的附加費，例如隧道及行李費。如的士咪錶仍未調整以顯示由7月17日起生效的新收費，的士司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表，而乘客必須根據換算表支付新車費。

指定檢疫酒店的士的服務時間為每日早上8時至翌日凌晨2時。如抵港人士有意自費乘搭的士前往檢疫酒店，可在完成入境手續及認領行李後，通知入境大堂的工作人員，並按指示前往乘搭指定檢疫酒店的士的位置候車及上車。

指定檢疫酒店的士只會接載抵港人士由機場前往指定檢疫酒店，不會接載乘客往其他地方或接載其他乘客。有關的士會在車身顯眼位置張貼特定標記（見附件），以供市民識別。為防疫抗疫需要，乘客必須使用後排座位，前座乘客座位不會接載乘客。

現時約有10間指定檢疫酒店安排自費的貴賓專車服務。來港人士可提前向其酒店查詢。

政府已為指定檢疫酒店的士營辦商、提供貴賓專車服務的指定檢疫酒店和司機提供防疫抗疫指引，司機須穿上防疫裝備，包括口罩、防護衣等，並須在完成每程後徹底清潔和消毒車輛。

醫務衞生局已要求指定交通服務營運商按指定檢疫酒店的數目及分布、抵港人士的數量等，適當調整專車服務的班次和路線，提升運送率。由於指定檢疫酒店的數目在過去4個月倍增至接近70間，醫務衞生局自7月初開始，已將由機場前往指定檢疫酒店的免費指定交通服務路線增加至18條，每條路線途經3至5間酒店不等，各個車程均不會超過2小時。另一方面，機場入境大堂所有指定交通服務路線均有清晰的指示牌，顯示該路線所前往的指定檢疫酒店。服務營運商亦已增加人手協助候車乘客，並正進一步研究如何善用資訊科技提升整體服務水平。

發言人表示，政府會繼續密切監察接載機場抵港人士前往指定檢疫酒店的點對點交通服務的運作情況，並會因應實際情況和需求，適時調整服務。抵港人士可以因應個人需要，選乘免費專車，或自費乘搭的士或貴賓專車前往指定檢疫酒店。

發言人強調，政府會按照疫情發展，制定精準的應對策略和措施，在保障巿民的生命安全及健康的同時，減低對社會正常活動的影響。

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記者：黃穎津