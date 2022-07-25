【香港金曲頒獎典禮】炎明熹抱4個字座右銘奪新人金獎　Gigi獲楊千嬅睇好將勇闖紅館

▲ 炎明熹以大熱姿態勇奪女新人金獎。

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）昨晚（7月24日）在TVB和港台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》勇奪女新人獎，她在台上發表感言時情緒略帶激動，眼泛淚光之餘，緊張到將「香港電台」講錯為「香港電視台」。

4字座右銘

Gigi事後接受TOPick訪問時，坦言心情激動，亦感到十分榮幸，聽到得獎一刻更反應不來。

提到同為聲夢力捧小花、奪得女新人銀獎的姚焯菲（Chantel），看好她為女新人金獎得主，Gigi表示：「有聽佢講，佢坐我隔離，我哋互相相認。（多謝聲夢傳奇學員好激動？）非常激動，未開始表演前一直同佢哋傾偈，當企喺舞台做一件事時，接下落來唔知會發生啲咩，所以非常之神奇，冇諗過講佢哋會講到喊！」

談及參加歌唱節目《聲生不息》後可有新計劃，Gigi直言有計劃，不過一切也朝著4個字去做每一件事：「最緊要係4個字『順其自然』，有時好多嘢天有不測之風雲，所以順其自然係最好嘅狀態。」她強調當然不能放慢腳步，反而為自己做更多、增值自己。

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出道1年火速走紅

Gigi坦言渴望開騷，無論個人抑或與一班《聲夢傳奇》拍檔：「一班人會好開心，大家會有熱鬧嘅氣氛。自己一個開都開心，因為有大家陪伴，除咗有粉絲，仲有屋企人，各有各開心。」

對於早前獲楊千嬅看好勇闖紅館開騷，Gigi憶起當天在台上：「因為佢冇同我講過，講嘅時候我係非常之震驚！呢個都係我其中一個目標，所以會加油。」

出道短短1年極速走紅，以大熱姿態勇奪女新人金獎，成為大滿貫贏家。Gigi多番表示感激支持她的人：「一直覺得自己係好幸運嘅人，背後亦好多人支持。無論係以前做嘅嘢，抑或依家認清自己想做嘅嘢都好，佢哋（粉絲）都係不斷支持同鼓勵我，冇佢哋唔會有依家嘅我。佢哋真係好錫我，非常之感激同感恩。」

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亮麗成績

Gigi去年參加大台歌唱選秀節目《聲夢傳奇》獲得總冠軍，同時奪得「專業評選大獎」及「觀眾熱選大獎」。

隨即簽約於星夢娛樂旗下音樂廠牌愛爆音樂，與「聲夢小花」組成組合After Class。同年9月推出首支派台歌《真話的清高》，成為首位推出個人歌曲的「聲夢」學員。

今年初樂壇派發成績表，她不負所望，在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪得新力軍女歌手銀獎；《新城勁爆頒獎禮2021》獲頒勁爆新人獎。而在《Hong Kong Singer Channel 2021音樂大選》、《加拿大至HIT中文歌曲排行榜全國總選2021》亦分別獲得「我們最愛的女歌手歌曲十大」及「至HIT推崇新女歌手」獎。

此外，Gigi早前北上參加《聲生不息》令她在內地人氣急升，事業發展更上一層樓。