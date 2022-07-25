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【MIRROR演唱會】12子音樂背後的功臣　《WE ARE LIVE CONCERT》騷前必讀攻略

娛樂 12:03 2022/07/25

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR演唱會開鑼。

人氣男團MIRROR將於今晚（7月25日）舉行入行以來首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》，作為MIRROR首次紅館演唱會，製作方面自然不容有失，務必將12子最強一面展示。

演唱會內容事前高度保密，連製作陣容暫時都未見公布。其實一個騷的幕後單位亦十分重要，值得樂迷給予鼓勵。

音樂總監

在音樂製作方面，MIRROR由2018年起首支作品《一秒間》開始，至今共推出14首團歌，而由2021年起，音樂人Edward Chan共監製了6首團歌，包括《One and All》、《WARRIOR》、《BOSS》、《All In One》、《12》、《Innerspace》，其中《BOSS》並由他及其團隊徐浩、周錫漢和李一丁共同監製。

Edward Chan至今共製作6首團歌。(經濟日報圖片)

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另外，王雙駿是繼Edward Chan後，MIRROR最常合作的監製，包括今次演唱會主題曲《WE ARE》。

至於今次演唱會音樂總監崗位，據知正是由Edward Chan音樂團隊EMP的成員徐浩和周錫漢共同擔任。

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排舞師

睇MIRROR，重點表演必定是舞技。其中跟MIRROR及各成員合作無間的排舞師便是人稱「Rock Sir」的方家諾，其中Anson Lo《Megahit》當中「Uh-oh Uh-oh Uh-oh」的招牌手勢，便是出自Rock Sir設計。

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至於演唱會主題曲《WE ARE》的舞蹈編排，同樣由Rock Sir負責。因此，今次MIRROR演唱會的排舞師一職，好大機會也是由Rock Sir負責吧。

Rock Sir跟教主合作無間。（取自IG）

演唱會導演

演唱會上其中一個重要的崗位必屬導演，因為導演要監控整個演唱會的流程、燈光、音響、視覺效果、舞台製作、演出者表現，以至要應對各種突發事件，責任重大，但往往容易為人忽略。

而MIRROR去年的《ONE & ALL》九展演唱會，導演一職為行內人統稱的包哥，隊長Lokman曾表示他們在演出上要跟花姐及包哥共同商討流程，今次紅館騷，相信包哥也會繼續任導演一職。

撰文 : TOPick柴犬出動

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