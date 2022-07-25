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【呼籲捐肝】膽管閉塞男嬰惡化轉入ICU 爸媽盼好心人捐肝救子活下去

兒童健康 11:29 2022/07/25

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Dickan正等待有心人捐肝。

本港16個月大、患有膽管閉塞的男嬰皓勤（Dickan），去年接受膽管重組手術後，情況仍沒有好轉，肝功能已開始受損，輪候1年仍未遇上合適的屍肝。皓勤近日情況轉差，已經轉入兒童加護病房（PICU）繼續治療，爸爸媽媽心急如焚，希望早日有好心人士捐出肝臟救救兒子。

Dickan媽媽表示，Dickan最近心跳開始加快，又經常嘔吐，情況不樂觀，加上每天都要抽血化驗指數，數日前已轉到PICU繼續治療，由於全身都插滿不同的喉管，

我們想抱都有難度，勤勤心情都比以前差好多，冇哂心機，精神亦大大比以前差好好多，連最愛睇嘅IPAD 都唔睇！

而更令爸爸媽媽心痛的是，PICU只可隔日探望一小時，他們都感到好心痛，肝臟移植科醫生指現在只有肝源才可以救到。

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膽管重組手術不成功

Dickan剛出生時因為黃疸久久不退，到醫院就醫發現患有膽管閉塞，爸爸馬先生接受TOPick訪問時表示，當時感到很突然，醫生告知，這病與遺傳無關，本港每年約有9至10名初生嬰兒罹患此病，而Dickan就不幸地患病。

兒子在2個月大時接受膽管重組手術，惟手術不成功，肝功能沒有轉好，隨著孩子愈來愈大，肝功能更是每況愈下，身體更出現嚴重的問題，包括腹腔內大量積水、膨隆緊繃，同時，肝功能不佳讓身體無法吸收營養，加上肝臟腫脹頂住胃部，需插胃喉。

現時Dickan媽媽沒工作主力照顧兒子，爸爸一邊工作，一邊跟太太輪流照顧兒子。爸爸直言有疲憊的時候，但習慣了並會支撐著，感謝醫護悉心照顧Dickan，他跟太太希望見到兒子健康，最緊要是一家人齊齊整整。

Dickan已輪候一年還未遇上適合的屍肝，馬先生因患上高血壓和脂肪肝，不適合捐肝，當抱著兒子感到心痛自責，而媽媽早年患過一場大病，加上與孩子的血型不相配，因此亦無法捐肝。

爸媽希望O型血有心人士考慮捐肝救助Dickan，令兒子重獲健康。而成人只需捐出大約6分1左肝臟，條件符合有意者可聯絡瑪麗醫院肝臟移植科（2255 3838）。

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責任編輯︰鄺嫻

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