【梅艷芳】指控電影公司侵「梅艷芳」商標被剔除申請　梅啟明「我一定會上訴」

▲ 沒有律師代表的梅啟明表示「我一定會上訴」。（林育慧攝）

已故歌手梅艷芳胞兄梅啟明早前入稟指製作電影《梅艷芳》的安樂影片，侵犯其擁有「梅艷芳」商標，安樂影片今（25日）申請剔除梅啟明之申請，法官批准有關申請，梅啟明兼須付訟費，梅啟明於庭上表示「我一定會上訴」。

原告梅啟明；答辯人安樂影片有限公司。梅啟明於2021年12月初入稟高院，案件轉介由專責處理商標案的法官處理。

法官陸啟康指梅啟明聲稱擁有的商標只限於珠寶及手錶類別，與電影無關，而「梅艷芳」只是用作電影名稱，只為告知公眾電影是有關已故知名歌手梅艷芳的傳記電影，而仍在申請中的另一商標涉及貨品及服務，由於尚未完成申請，根據條例亦不能提出申請，故此批准答辯人申請，剔除原告申請，兼須付訟費。

沒有律師代表的梅啟明表示「我一定會上訴」。

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記者：林育慧