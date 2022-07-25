【中一叩門】6間官津中學誕DSE狀元　2022學年升中放榜叩門及面試申請攻略

▲ 2022學年升中放榜叩門申請攻略。

升中派位結果將於明日（26日）公布，子女獲派心儀中學當然值得慶賀，不過家長也要做好兩手準備，萬一派位結果不理想，就要預備「叩門」。不少官津中學都有少量叩門名額，今年香港中學文憑試（DSE）有6間官津中學都誕生7科5**狀元，這6間學校均設有中一叩門位，TOPick致電學校查詢，並根據學校網頁資料，整理了相關的叩門資訊，以供家長參考。

今年DSE共誕生8名7科5**狀元，除了兩所直資女校協恩中學及拔萃女書院外，其餘6名狀元均來自官津中學，當中迦密中學、香港培正中學及伊利沙伯中學更出產「超級狀元」，大部分狀元均打算留港讀醫，貢獻社會。

由於這6間狀元學校一向是熱門之選，競爭亦激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備，大多數學校申請日期只有1至2日，所需文件雖大同小異，但也要留意清單，避免執漏文件，錯失報名機會。

最新影片：

九龍區

香港培正中學

申請日期：7月26日

面試日期：個別通知

所需文件：

派位證副本

小五、小六成績表副本

申請表格：沒有提供

申請詳情：須致電學校查詢

迦密中學

申請日期：7月26日上午9時至中午12時半、下午2時至4時

筆試日期：7月27日

面試日期：個別通知

所需文件：沒有提及

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

伊利沙伯中學

申請日期：7月26日上午9時至下午3時30分

面試日期：7月27日

所需文件：尚未公布

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

喇沙書院

申請日期：7月26日上午9時至7月27日下午4時

筆試日期：7月29日

所需文件：

派位證

小五至小六成績表副本

申請人身份證副本

申請表格：於申請日期內親臨學校索取表格

申請詳情：按此連結

港島區

英皇書院

申請日期：7月26日上午9時至27日下午4時半

面試日期：7月29日（英語及廣東話面見）

所需文件：

申請表

申請人身份證副本（須出示正本檢查）

小四至小六成績表副本

入學註冊證（如適用）

傑出才能證明（包括獎狀及其他有關文件）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

皇仁書院

申請日期：7月26日上午9時至下午4時30分

面試日期：沒有提及

所需文件：

小五及小六成績表正副本

申請人身份證正副本

其他獎狀及證書正副本

申請詳情：須致電學校查詢

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：林愛娜