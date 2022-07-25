【中一叩門】6間官津中學誕DSE狀元 2022學年升中放榜叩門及面試申請攻略
升中派位結果將於明日（26日）公布，子女獲派心儀中學當然值得慶賀，不過家長也要做好兩手準備，萬一派位結果不理想，就要預備「叩門」。不少官津中學都有少量叩門名額，今年香港中學文憑試（DSE）有6間官津中學都誕生7科5**狀元，這6間學校均設有中一叩門位，TOPick致電學校查詢，並根據學校網頁資料，整理了相關的叩門資訊，以供家長參考。
今年DSE共誕生8名7科5**狀元，除了兩所直資女校協恩中學及拔萃女書院外，其餘6名狀元均來自官津中學，當中迦密中學、香港培正中學及伊利沙伯中學更出產「超級狀元」，大部分狀元均打算留港讀醫，貢獻社會。
由於這6間狀元學校一向是熱門之選，競爭亦激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備，大多數學校申請日期只有1至2日，所需文件雖大同小異，但也要留意清單，避免執漏文件，錯失報名機會。
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九龍區
香港培正中學
申請日期：7月26日
面試日期：個別通知
所需文件：
- 派位證副本
- 小五、小六成績表副本
申請表格：沒有提供
申請詳情：須致電學校查詢
迦密中學
申請日期：7月26日上午9時至中午12時半、下午2時至4時
筆試日期：7月27日
面試日期：個別通知
所需文件：沒有提及
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
伊利沙伯中學
申請日期：7月26日上午9時至下午3時30分
面試日期：7月27日
所需文件：尚未公布
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
喇沙書院
申請日期：7月26日上午9時至7月27日下午4時
筆試日期：7月29日
所需文件：
- 派位證
- 小五至小六成績表副本
- 申請人身份證副本
申請表格：於申請日期內親臨學校索取表格
申請詳情：按此連結
港島區
英皇書院
申請日期：7月26日上午9時至27日下午4時半
面試日期：7月29日（英語及廣東話面見）
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證副本（須出示正本檢查）
- 小四至小六成績表副本
- 入學註冊證（如適用）
- 傑出才能證明（包括獎狀及其他有關文件）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
皇仁書院
申請日期：7月26日上午9時至下午4時30分
面試日期：沒有提及
所需文件：
- 小五及小六成績表正副本
- 申請人身份證正副本
- 其他獎狀及證書正副本
申請詳情：須致電學校查詢
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責任編輯：林愛娜