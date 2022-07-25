【酷熱天氣】預料未來會更熱　天文台前台長：本港要「打風」降溫

▲ 林超英料未來會更熱。

本港酷熱天氣持續。天文台總部昨午錄得最高氣溫36.1度，是今年以來的最高紀錄，亦是有紀錄以來7月份的最高氣溫。天文台前台長林超英則表示，自己在逾30度高溫下僅開風扇，「熱，但不辛苦」。詳情即看【下一頁】

天文台前台長林超英今日（25日）接受電台訪問時指，近日的酷熱天氣是氣候變化必然的結果，現時在本港出現的高壓脊相當穩定，相信未來會更熱，要待熱帶氣旋出現，帶來風雨才能降溫。

高壓脊壓住無得搞，要佢退少少，等風雨走入嚟先可以降溫，除咗等打風，無其他出路

他又稱，家中有兩把直徑15厘米長的金屬製USB風扇，工作時吹上半身製造氣流，重申不覺得好熱及辛苦。

以為32度，原來34度，我都嚇一跳，我係熱，有少少冒汗，但唔辛苦

【酷熱晴朗】天文台連續10日發酷熱天氣警告 上水今午達39度

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責任編輯：余思嵐