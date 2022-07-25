【婆媳關係】慳家奶奶為慳水慳電奇招盡出 半夜熄冷氣著新抱用二手水沖涼

▲ 慳是美德，但奶奶要新抱用自己沖過嘅二手水沖涼就真係唔多衛生了。

炎熱的夏天，氣溫高達36度，屋企長開冷氣，或一日沖兩次涼也不足為奇！不過有個慳家奶奶，為了慳水慳電，半夜要熄冷氣，甚至要新抱用她沖過的水沖涼，令新抱氣憤！

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有港女在香港討論區發帖，主題為「奶奶為咗慳錢，叫我用佢用過嘅沖涼水沖涼」，呻爆奶奶收到電費單及水費單後，為了節省開支，想盡辦法，奇招百出去慳錢慳電。

平時瞓到半夜會走入嚟我房熄我冷氣，呢個我都覺得冇咩大問題，問題係，佢唔單止電，就連水費都要我慳。琴日返屋企諗住沖涼，入去見到有個桶儲起咗一大盤水，奶奶見我諗住沖涼就話，你陣間沖涼用桶入面啲水啦，我就問︰咩今日今(冇)水呀？奶奶答︰唔係呀，我啲沖涼水嚟㗎，我哋啲水都慳啲洗，唔係水費都會好貴，你都知你沖涼又耐，一定用咗好多水......

要用奶奶沖過的二手水沖涼，港女聽到當然十萬個不想，寧願選擇不沖涼，

慳錢都唔係去到呢個地步呀，你啲沖涼水而家好乾淨呀？要我用你啲沖涼水沖涼咁我寧願唔沖。

樓主最後沒有順從奶奶聖旨， 惟有硬食奶奶面色。帖文一出，網民指慳是正確，但不應該這樣去慳，著樓主倒了盤水，扮用了奶奶的二手水沖涼，「佢都痴線㗎！好核突，咩年代呀？自己唔用人哋嘅？你如果中咗咁我用你沖涼水咪 一定中！咁沖涼水可以代替廁所水，洗地水嗎？」、「你叫佢用你啲刷牙水?刷牙嘛！」另有網民建議樓主可善用社區設施，去泳池或球場沖涼，那就不用看奶奶面色。

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責任編輯︰王明芳