【星二代】汪琳全家同場為4歲仔仔慶生　 大女憑兩大能力成功考入女拔

▲ 汪琳女兒入讀女拔，與自小培養有很大關係。

前TVB藝員汪琳在2008年與圈外商人張忠弦結婚，婚後誕下一對仔女，自此淡出娛樂圈，專心相夫教子。汪琳不時上載家庭照到社交網與粉絲分享，一家人日前到酒店Staycation為囝囝Lewie慶祝4歲生日，汪琳好有心地為仔仔布置，房間有很多氣球，並寫上:「Happy birthday Lewie」，充滿氣氛！而汪琳一家四口坐在梳化上合照，相當溫馨。

最新影片推介:

汪琳誕下大女Kesh後，一心想追多個，但2014年，她卻經歷了小產之痛，當時因為忙於照顧女兒，加上未有好好休息，在懷孕6至7周時不幸小產，此後經過多番努力都未能懷孕，兩公婆曾經諗過放棄及尋求人工授孕，直到2018年才終於懷上仔仔Lewie，當時已年過40的她順利誕下囝囝Lewie，湊成一個「好」字。

10歲的大女Kesha自小對英語十分有興趣，更愛上看英文書，汪琳加以培育，為她報讀一間英語教學中心，令女兒在英語聽說讀寫上都有一定能力，樂於以英語表達自己。女兒又喜歡唱英文歌，去主題公園時，她特別喜歡與外國人扮演的公主傾偈。

▲ 一家4口到酒店慶祝兒子4歲生日。

Kesha6歲時更成功考入傳統名校拔萃女小學，全靠兩大關鍵能力，包括性格主動及英語能力佳。汪琳為女兒報讀女拔的原因是抱著一試的心態，想不到最後成功錄取，汪琳當時指面試成功的關鍵是要讓學校覺得孩子合群、有自理能力，能與同學互相幫忙。

汪琳又非常喜歡學校濃厚的學術氣氛，小息會一起溫習，茶餘飯後的話題均是分享每日閱讀的英文書，令汪琳對英文書也增加了不少知識。

除了學習外，汪琳會每晚陪女兒睡前講故事，到女兒逐漸長大，就變成兩母女Girls’ talk，以傾心事為主，女兒會分享在學校發生的趣事及學習點滴，當女兒有問題，汪琳亦會在此時輔導她。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳