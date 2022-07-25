【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治

▲ 16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶，珍珠誤入氣管窒息搶救不治。

夏日炎炎，不少人都愛飲手搖飲品消暑降溫。不過近日內地發生一宗奪命意外，一名16歲少年邊走邊喝珍珠奶茶，結果被珍珠誤入氣管，當場失去意識倒地，經搶救後不治。

綜合內地傳媒報道，事發於7月24日上午，四川資陽一名少年疑因飲珍珠奶茶時噎到，在街上倒地不起。從網上流傳的片段可見，醫護人員為少年進行急救，周圍有不少民眾圍觀，而旁邊地上還有一杯被打翻的珍珠奶茶。

據指，醫護人員接報到場時，少年已沒有生命跡象，送院搶救後不治。資陽市雁江區人民醫院表示，事主年僅16歲，相信死因是珍珠誤吞入氣管所致。

鯁喉急救法

消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人哽塞時如何急救。片中指出當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片：

不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救方法是急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：

提子

麻糬

丸類食物

湯圓

年糕

糯米飯

蒟蒻

啫喱

果仁

花生

糖果

角仔

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣