【兒童換牙】車婉婉兒子5個月出牙5歲換牙　一文看清兒童出牙換牙進程

▲ 車婉婉的5歲兒子BBQ換牙。

小朋友在5、6歲左右陸續換牙，47歲星媽車婉婉近日亦分享其5歲兒子Justus（乳名BBQ）換牙。換牙是成長的一個小小標誌，車婉婉有感囝囝不知不覺大個仔的同時，又不捨得他長大得大快，相信不少媽媽都有共鳴。

車婉婉︰同一隻牙仔

車婉婉於2013底與年輕5歲的中澳混血兒Jonathon結婚，2017年以42歲之齡誕下兒子BBQ。她不時在社交平台分享「高齡日誌」，記錄與兒子的成長點滴，如上學、上興趣班、兒童健康問題等。

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周六（23日）車婉婉在facebook發帖文分享，BBQ周五（22日）食完飯後，突然拿著一隻牙仔，告訴媽媽他甩牙。她覺得太快了，還記得兒子出第一隻牙，那天的情景仍歷歷在目，感慨「咁快就去到換牙仔」。她笑指在極大打擊之下，惟有讓乳齒脫落的BBQ食雪糕。

之後車婉婉再發帖文補充，兒子早於5個幾月出牙仔，5歲多就換牙了，正正是「同一隻牙仔」、「第一隻出第一隻離隊」。她直言不捨得兒子大得太快，對於兒子長大心情難以平復，為了預備BBQ陸續換牙，她搞笑指「要買定多啲雪糕喺屋企」。

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乳齒自然脫落

根據衞生署資料顯示，小朋友約於5至6歲開始換牙期，若下頜的恆門牙在乳門牙背後長出，形成重疊牙。一般來說，乳齒會因為牙根收縮而變得鬆動，跟著自然脫落，這是正常現象，無需強行把它過早拔除，以免造成恆齒排列不整齊。而恆齒會在幾個月內在空位自然長出。

另外，換牙時間因人而異，即使與同齡孩子比較，相差一年也算正常。

恆齒出牙時間

衞生署指出，恆齒共有32顆，象牙質通常呈微黃色。由於恆齒的琺瑯質透明度比乳齒的高，因此恆齒看來比乳齒黃。隨著年紀漸長，象牙質會不斷增厚，牙齒亦因而變得比較黃。恆齒出牙時間如下︰

正門牙：6-8歲

側門牙：6歲半-9歲

犬齒：8 歲半-12歲半

第一小臼齒：8-12歲

第二小臼齒：8歲半-13歲

第一大臼齒：5-7歲

第二大臼齒：10-14歲

第三大臼齒（智慧齒）：17-25歲

到了6歲左右，口腔內牙列四端的乳臼齒之後會長出恆齒的第一大臼齒，即「6歲齒」。家長須叮囑孩子把附有氟化物牙膏的牙刷放到「6歲齒」上並把它徹底清潔，以免引致相關牙齦發炎及蛀牙。

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責任編輯︰王明芳