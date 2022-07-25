【生死教育】生死不由人活在當下 不要讓自己帶着遺憾離去

我們中國人愛說「生死有命、富貴在天」，一副瀟灑樂天知命格局，說實話，生死都不由人去掌握。看日本前首相安倍晉三那些與戰友談話的照片、與擁躉街頭相遇言笑的相片，都寬容燦爛親切如老友聚頭；看他的相格，面闊耳大有肉，卻遭來橫禍，令人愕然。不過，也有人說他的面相帶着一點愁苦。

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安倍的親密戰友兼心腹菅義偉，在接受電視台的訪問時表示，當時他正準備去機場前往沖繩助選，卻聽到安倍被槍擊的消息，立刻改搭新幹綫直奔奈良醫院，探望在死亡邊緣掙扎、比自己小六歲的良師益友，因為「安倍是個怕寂寞的人，所以我想待在他身邊，就趕去了。」他見到了安倍的最後一面。

安倍於去年九月度過了六十七歲生日，他對來祝賀的好朋友麻生太郎說，如果上天允許的話，他好希望能活到七十歲，把餘下的工作和計劃實現。安倍的父親、前外相安倍晉太郎，也在六十七歲那年，因癌症逝世。六十七，對安倍家而言，彷彿是個關口，最終還是熬不過。

生死不由人，謹記活在當下，不要讓自己帶着遺憾離去。

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▲ 生死不由人，謹記活在當下，不要讓自己帶着遺憾離去。