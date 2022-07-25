  • 33°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生死教育】生死不由人活在當下 不要讓自己帶着遺憾離去

健康 12:05 2022/07/25

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

我們中國人愛說「生死有命、富貴在天」，一副瀟灑樂天知命格局，說實話，生死都不由人去掌握。看日本前首相安倍晉三那些與戰友談話的照片、與擁躉街頭相遇言笑的相片，都寬容燦爛親切如老友聚頭；看他的相格，面闊耳大有肉，卻遭來橫禍，令人愕然。不過，也有人說他的面相帶着一點愁苦。

最新影片推介：

安倍的親密戰友兼心腹菅義偉，在接受電視台的訪問時表示，當時他正準備去機場前往沖繩助選，卻聽到安倍被槍擊的消息，立刻改搭新幹綫直奔奈良醫院，探望在死亡邊緣掙扎、比自己小六歲的良師益友，因為「安倍是個怕寂寞的人，所以我想待在他身邊，就趕去了。」他見到了安倍的最後一面。

安倍於去年九月度過了六十七歲生日，他對來祝賀的好朋友麻生太郎說，如果上天允許的話，他好希望能活到七十歲，把餘下的工作和計劃實現。安倍的父親、前外相安倍晉太郎，也在六十七歲那年，因癌症逝世。六十七，對安倍家而言，彷彿是個關口，最終還是熬不過。

生死不由人，謹記活在當下，不要讓自己帶着遺憾離去。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

生死不由人，謹記活在當下，不要讓自己帶着遺憾離去。

撰文 : 李韡玲

相關文章

【告別愛女】第二胎患巴陶氏症需人工流產　莊韻澄不捨女兒：緣份只有4個多月【附巴陶氏症解說】
12:44 2022/06/30
【告別愛女】第二胎患巴陶氏症需人工流產　莊韻澄不捨女兒：緣份只有4個多月【附巴陶氏症解說】
【生死教育】從亡母後事體會求人不如求己 蘭子做定「終活筆記」首要安頓寵物
12:53 2022/07/05
【生死教育】從亡母後事體會求人不如求己 蘭子做定「終活筆記」首要安頓寵物
【生死教育】《21克公寓》陳積榮未婚妻接受離別哭崩　陳敏兒首談亡夫啟發人心
17:54 2022/07/07
【生死教育】《21克公寓》陳積榮未婚妻接受離別哭崩　陳敏兒首談亡夫啟發人心

你可能感興趣

【告別愛女】第二胎患巴陶氏症需人工流產　莊韻澄不捨女兒：緣份只有4個多月【附巴陶氏症解說】
12:44 2022/06/30
【告別愛女】第二胎患巴陶氏症需人工流產　莊韻澄不捨女兒：緣份只有4個多月【附巴陶氏症解說】
【生死教育】從亡母後事體會求人不如求己 蘭子做定「終活筆記」首要安頓寵物
12:53 2022/07/05
【生死教育】從亡母後事體會求人不如求己 蘭子做定「終活筆記」首要安頓寵物
【生死教育】《21克公寓》陳積榮未婚妻接受離別哭崩　陳敏兒首談亡夫啟發人心
17:54 2022/07/07
【生死教育】《21克公寓》陳積榮未婚妻接受離別哭崩　陳敏兒首談亡夫啟發人心
生死教育 癌症

最高瀏覽

【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
19:56 2022/07/24
【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
21:09 2022/07/24
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇