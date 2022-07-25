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【本地遊】3大多媒體專區登陸機場客運大樓　為旅客創造多感官氛圍打卡位

休閒消費 12:14 2022/07/25

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3大多媒體專區登陸機場客運大樓。

7月份，香港國際機場推出全新景點「機場探索之旅」，三個多媒體專區已經登陸機場客運大樓，營造多感官的獨特氛圍，同時為旅客提供絕佳的「打卡位」。

三個全新多媒體專區分別位於接機大堂（非禁區）的「晶瑩升降機」和「瀑布庭園」，以及於禁區登機閘口的「玩味登機」，涵蓋旅遊、自然和玩樂等不同影像元素，讓旅客可以放鬆心情迎接愜意旅程。

打卡熱點1：晶瑩升降機

位置：機場接機大堂中央的升降機

「晶瑩升降機」的巨型數碼屏幕外牆上不時為旅客呈獻以香港特色、旅遊或玩味作主題的影像，包括集合本地插畫家癲噹、大泥和文地貓筆下可愛角色的夾公仔機卡通；儼如翱翔天際從雲端窺看的世界；以及叢林中點點螢光舞動等奇妙景像，為整個大堂注滿輕鬆自在的氣色。

打卡熱點2：瀑布庭園

位置：第五層接機大堂南北兩端

「瀑布庭園」則結合大自然的聲、畫效果，塑造瀑布傾瀉而下、池塘碧波粼粼及鳥兒翩翩起舞的庭園風光。旅客亦可與環境互動，或輕觸瀑布、或腳踏溪流裡的石塊，或靜坐塘邊，即可體驗瀑布水花四濺、水面漸泛漣漪、池塘蓮花盛放及足下突冒小龜及青蛙暢泳等豐富場景。旅客在此消磨，恍如融入大自然懷抱，感受充滿愉悅的新奇體驗，享受悠閒的恬靜時光。

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打卡熱點3：玩味登機

位置：第六層中央客運廊的登機號碼柱

說到旅客最喜歡的打卡熱點，當然是登機閘口號碼柱。第六層中央客運廊的登機號碼柱已轉化成「玩味登機」多媒體號碼柱，柱身的屏幕會播放四款不同的有趣內容，旅客登機前可以盡情在那裡「打卡」，留下開心瞬間。

打卡防疫注意

不過，大家務必留意，法例規定，未完成兩針新冠疫苗注射的市民，不能進入香港客運大樓，違例者將被執法人員依法處理。若能證明到機場的目的是為了上機，則另作別論。

編輯：葉翠華

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