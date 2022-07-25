【美食速報】美麗華酒店WHISK推仲夏法日菜單　 $498起嘆午市「Taste of Craft 」5道菜式

▲ WHISK以時令食材推出法日菜單。（圖片由品牌提供）

美麗華酒店WHISK今年推出全新「Finesse」仲夏法日宴，及「Taste of Craft 」午宴，並由新任主廚William Lau主理，製作法日創意美食，餐廳還設有廚師發辦體驗，為大家帶來不同的飲食體驗。

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餐廳指法日菜單以當季食材烹飪，從日本供應商及本地農場等地方採購新鮮食材，主廚William把創意融入在料理中，將食材塑造成藝術品，為大家帶來富原創性和個人特色的菜式，餐廳團隊更會各食客講解每道菜式的背後靈感。

主廚將法國烹飪技巧與日本食材結合製作出「Finesse」晚餐菜譜，餐前小食有炭烤鰻魚配上自製蕎麥薄餅，伴以百里香、黑蒜及山椒製成的醬汁，包括醃芹菜、昆布、山椒粒和味噌醃蛋黃，將鰻魚的香氣發揮。

味噌撻則以新鮮百里香的木盒呈上，撻皮內注入牛奶燉鱈魚的內餡，配上日本山藥片，再加入法國魚子醬增添口感及作點綴。另外兩道創意佳餚為比目魚伴日本青佐酸豆葡萄乾橄欖醬及日本槍烏賊伴煙燻百香果及古斯米。

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主菜方面，分別是炙燒珠雞伴迷你紅蘿蔔，以哈里 薩辣醬（Harissa）增添風味。及炙燒A4佐賀和牛肉眼扒，在澆上大阪燒汁和日本蛋黃醬後，再經烤香灑上海苔。

William亦設計出多款甜點，如季節限定的日本山梨縣白桃雪葩、芋頭雪糕配上芋頭朱古力麻糬，菜譜亦以這兩款甜品作結。

「Finesse」6道菜價錢為HK$980起，10道菜價錢為HK$1,288起。

廚師發辦料理晚宴＋「Taste of Craft」午宴

除了「Finesse」法日晚宴外，WHISK另設廚師發辦體驗，主廚替大家量身訂造菜式，感受時令食材的原始風味。

廚師發辦料理體驗12道菜價錢為HK$1,888起。

另外，餐廳還供應應「Taste of Craft」5道菜午宴，包括：魚子醬花配凍日式高湯、日本山梨縣白桃雪葩伴玫瑰及木槿等。「Taste of Craft」6道菜午宴更採用多種豪華食材，如波士頓龍蝦伴糖漬番茄及日本紫菜到御好燒風味的A4佐賀和牛等。

「Taste of Craft」午宴供應5道菜式價錢為HK$498，6道菜式價錢HK$968。

WHISK

營業時間：

星期一至六：中午12時至下午2時30分、晚上6時30分至10時30分

星期日及公眾假期：中午12時至下午3時、晚上6時30分至10時30分

地址：尖沙咀彌敦道118號美麗華酒店5樓

電話：+852 2315 5999

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責任編緝：蕭雅文