  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【季節抑鬱】夏季容易出現抑鬱情緒 提不起精神做事甚至連起床都無力

健康 12:53 2022/07/25

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

天天保持微笑是最有效的抗鬱方法。

不僅天氣會影響心情（明乎此，就必須訓練自己不能受制於晴天雨天落雪天），讓自己天天保持微笑是最有效的抗鬱方法。因為連季節也會影響心情，所以專家們就研究出這個名詞來，SAD（Seasonal Affective Disorder），即季節性抑鬱症或季節性情感障礙。

一般情況下，平時是一切正常的，但到了某個季節，例如冬季或者夏季，就會出現抑鬱情緒。專家說，這個與溫度無關，但與陽光有關，是以，流流長的陰天可以加重某些人的SAD，有人會因此需要住院治療。患者也許沒有沮喪的感覺，但就是提不起精神、力氣做事，甚至連起床都無力。

最新影片推介：

既然這種抑鬱情緒與陽光有莫大關係，一俟冬季，出現所謂Winter Blue（冬季抑鬱）時，就得馬上進行戶外活動，爭取曬太陽，多進行社交活動，讓身體恒常地保持溫暖，屋子裏燈火通明，對着鏡子學習微笑，不必上班見人的日子也好好的穿戴整齊，化個淡粧，保持頭髮清潔有時尚感，練習一種樂器或外語。

出現抑鬱情緒的，以女性居多，男性較少，所以，這裏提出的建議都主要以女士為對象，盼望大家日日順心。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

撰文 : 李韡玲

相關文章

【精神健康】研究指2成學童疫下壓力超標　逾1成學童感抑鬱及焦慮　
18:53 2022/07/13
【精神健康】研究指2成學童疫下壓力超標　逾1成學童感抑鬱及焦慮　
【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢
16:30 2022/07/18
【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢
【抑鬱憂慮】女生壓力大割腕自殺滴住血求醫　9A精神科醫生：背後原因家人期望太高
18:45 2022/07/23
【抑鬱憂慮】女生壓力大割腕自殺滴住血求醫　9A精神科醫生：背後原因家人期望太高

你可能感興趣

【精神健康】研究指2成學童疫下壓力超標　逾1成學童感抑鬱及焦慮　
18:53 2022/07/13
【精神健康】研究指2成學童疫下壓力超標　逾1成學童感抑鬱及焦慮　
【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢
16:30 2022/07/18
【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢
【抑鬱憂慮】女生壓力大割腕自殺滴住血求醫　9A精神科醫生：背後原因家人期望太高
18:45 2022/07/23
【抑鬱憂慮】女生壓力大割腕自殺滴住血求醫　9A精神科醫生：背後原因家人期望太高
氣候暖化 壓力 太陽 抑鬱症

最高瀏覽

【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
19:56 2022/07/24
【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
21:09 2022/07/24
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇