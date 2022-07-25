【季節抑鬱】夏季容易出現抑鬱情緒 提不起精神做事甚至連起床都無力

▲ 天天保持微笑是最有效的抗鬱方法。

不僅天氣會影響心情（明乎此，就必須訓練自己不能受制於晴天雨天落雪天），讓自己天天保持微笑是最有效的抗鬱方法。因為連季節也會影響心情，所以專家們就研究出這個名詞來，SAD（Seasonal Affective Disorder），即季節性抑鬱症或季節性情感障礙。

一般情況下，平時是一切正常的，但到了某個季節，例如冬季或者夏季，就會出現抑鬱情緒。專家說，這個與溫度無關，但與陽光有關，是以，流流長的陰天可以加重某些人的SAD，有人會因此需要住院治療。患者也許沒有沮喪的感覺，但就是提不起精神、力氣做事，甚至連起床都無力。

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既然這種抑鬱情緒與陽光有莫大關係，一俟冬季，出現所謂Winter Blue（冬季抑鬱）時，就得馬上進行戶外活動，爭取曬太陽，多進行社交活動，讓身體恒常地保持溫暖，屋子裏燈火通明，對着鏡子學習微笑，不必上班見人的日子也好好的穿戴整齊，化個淡粧，保持頭髮清潔有時尚感，練習一種樂器或外語。

出現抑鬱情緒的，以女性居多，男性較少，所以，這裏提出的建議都主要以女士為對象，盼望大家日日順心。

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