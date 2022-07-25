【減肥大作戰】日醫生推介「士多啤梨果醋減肥法」　每日1匙1個月腰圍激瘦8cm

▲ 日本大熱「士多啤梨果醋減肥法」！每日1匙，1個月腰圍激瘦8cm。

女士們為減肥總會出盡其招，甚至經常挨餓瘦身，既痛苦又成效不大。日本內科醫生石原新菜做客節目《教えてもらう前と後》，教超簡單DIY製作士多啤梨果醋，不僅清爽美味，每日一匙更能有效瘦身，1個月可激瘦8cm！

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成功瘦身的關鍵，除了要消除脂肪堆積，還需重視宿便、代謝問題。石原醫生為此推薦「草莓果醋減肥法」，透過將草莓、冰糖及醋調成完美比例，釀成水果醋飲，在三餐飯後或飯時搭配飲用，能去油解膩、加強飯後消化能力。節目中，嘉賓實測此方法，數據證實他們在飲用後體重得到下降。而「草莓果醋減肥法」經節目播出後，更成為日本女生大熱的瘦身方法；有日本網民實測確實有效，持續飲用1個月，腰圍激減了8cm。

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草莓營養價值豐富

草莓不僅香甜，更富含多種多酚、維他命C，經研究證實能有助預防「三高」。另外，草莓還富含纖維酵素，因此製成果醋並定期適量服用，能加速腸道消化、清除宿便，達到瘦身效果。

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飲用宜忌

最後，醫生提醒有3大情況需注意：

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責任編輯：羅嘉欣