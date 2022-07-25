【暴動判刑】涉於理大附近參與暴動　女生認罪判入教導所

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2019年理工大學遭警方圍堵，有人發起「圍魏救趙」行動，大批示威者到場支援，多人被捕，當中19歲女學生被控1項暴動罪。涉案女學生早前承認控罪，今（25日）於區域法院被判入教導所。法官判刑時指，案發時暴徒及示威者藉在理工大學附近搗亂，分散警方封鎖能力，營救在理大內的志同道合人士，是有預謀、有組織。

被告吳詠詩（19歲，學生）早前承認1項暴動罪。法官判刑時指，2019年11月19日清晨案發時，暴徒及示威者藉在理工大學附近搗亂，分散警方封鎖能力，營救在理大內的志同道合人士，是有預謀及有組織。

法官續指，很多參與非法集結或暴動的青年，雖然懷著改變社會的理念，卻以違法方式表達，害人害己。不少參與者被煽動違法，不曉得即使沒有親自作出暴力行為，但蓄意到場支持及鼓勵其他暴動的人均有罪。

法官續指，本案的暴動人數涉及數十人，部分示威者的暴力行為包括投擲汽油彈及磚頭、堵塞主要幹道，歷時約68分鐘。法官指本案暴動參與者屬有備而來，但不算計劃周詳和部署精密，案中亦沒有途人或警員受傷。

法官續指，背景報告顯示被告成長坎坷，至於案中亦沒有證據顯示被告有號召或領導角色，或有參與直接襲擊，教導所報告亦顯示被告適合進入教導所。法官考慮若以即時監禁角度出發，被告的刑期與教導所的拘留期相稱，遂將被告判入教導所。

案情指，數百名示威者於2019年11月17日起佔據理大。同月19日約凌晨3時，有示威者從金巴利道及金巴利街四度向天文台道警方防線投擲多枚汽油彈，警方發射橡膠子彈驅散。

其後於厚福街與加拿分道交界，有示威者向偵緝警員15399作勢投擲汽油彈，偵緝警員拔槍戒備，被告等人逃至厚福街被截停，被告的背囊被搜出勞工手套，其後被驗出有高度易燃有機溶劑。

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記者：梁錦麟