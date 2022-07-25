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【學生運動員】港大射箭運動員楊芷齊世界盃刷新3項香港紀錄　香港盃奪女子個人組冠軍

社會 12:40 2022/07/25

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楊芷齊成為3項射箭香港紀錄保持者。（港大提供）

港大學2020至21年精英運動員、正就讀經管學院的楊芷齊，於今年6月21至26赴法國巴黎參與2022年射箭世界盃，並刷新3項香港紀錄，分別是個人室外女子複合弓50米淘汰賽、個人室外女子青年複合弓50米排位賽及個人室外女子青年複合弓50米淘汰賽。另外，她亦於今年度香港盃射箭比賽中，奪得女子個人組冠軍。

楊芷齊表示，非常感激教練及隊友的支持及指導，在香港大學運動中心團隊的協助下，可以善用時間投入訓練，即時在考試期間，也可以得到專業的體能訓練以及週期性訓練建議。她又說，體能教練會針對其較弱的部分以加強訓練，讓她於整個賽事中能夠保持耐力及最佳狀態，亦提升抗壓能力和信心。

港大運動中心總監謝家德為楊芷齊的態度和成就感到驕傲，並恭賀她成為3項射箭香港紀錄保持者。

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責任編輯：黃悅晴

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