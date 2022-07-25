【MIRROR演唱會】舞蹈員疑綵排遇意外受傷　AK：沒有你們演唱會一定失色不少

MIRROR將於今日（7月25日）舉行首場紅館演唱會，在過去的日子各成員與舞蹈員一同加緊練習。不過，有指演唱會總採排期間，舞蹈員在滿佈機關的舞台上出現意外。

MIRROR演唱會的舞蹈員都紛紛在IG限時動態內以「黑po」表示不滿，舞蹈員出身的江𤒹生（Anson Kong，AK）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）也有在個人IG更新限時動態。

至於MIRROR經理人花姐（黃慧君）則於今早約5時，以黑底白字寫道：「明天大家一起努力」。

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資深舞蹈員受傷？

據知在昨晚（7月24日）的演唱會總綵排時，團隊的資深舞蹈員跌落升降台受傷，需入院接受治療。

有指因為工作人員工作人員大意令機關錯開，造成意外，而矛頭又正正指向製作單位的監製，而花姐就暫未有就事件回應傳媒的提問。

▲ MIRROR 12場紅館演唱會

舞蹈員黑Story

MIRROR的舞蹈員、排舞師在全黑色story寫道：「其實執生，真係唔係無敵。執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利。一次事故睇清人性醜惡。」、「人嚟㗎，唔_係白老鼠。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人哋食米，唔好下下都話執3」、「自跳舞以來，感受最差一天。」、「真係好_荒謬」、「天光了，好攰但瞓唔着。」

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AK：你們也是主角

同樣身在總綵排的MIRROR成員也有更新Instagram限時動態，為團隊打氣，Anson Kong接連兩個黑底白字Story︰「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。」、「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」

「大表哥」Stanley則上載MIRROR的海報，寫道︰「一定要順順利利，平平安安！」Frankie就上載「黑圖」。

至於姜濤的IG Story上載不久後就刪除，當中寫道：「不求別的，只求所有人都要平平安安。」

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