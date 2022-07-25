【重新出發】開電視列美女陣撼《白色強人II》　沙律張沛樂備10套泳衣上陣

TVB在今晚推出重頭劇《白色強人II》，而近期取態十分積極的香港開電視在今晚（7月25日）起逢周一至五晚上9時推出55集全新旅遊節目《重新出發》。

其實香港開電視早前激罕推出雙線劇集《黑金風暴》、《獅子山下的故事》後，到今晚由全新旅遊節目《重新出發》接棒黃金時段。

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《重新出發》由曾監製TVB節目《3日2夜》張志明掌舵，所以過檔開電視的新節目也是列出美女陣，節目主持雲集一眾靚女。

當中主持包括：張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤、Hirari，以及居台多年港女許綽婷（AV）、旅遊達人鄭金鈴，另外有還有男主持袁學謙。眾人分別走訪港人旅遊熱點：泰國、日本、星馬、台灣、澳洲、韓國等地。

其中沙律到泰國曼谷拍攝，她笑言為今次旅程帶備了10套泳衣上陣，而來自星馬的陳芷尤、劉芷希則會以「地頭蟲」身份帶觀眾走訪自己的老家，陳芷尤與劉芷希向來以身材姣好見稱，相信在節目中亦會毫不吝嗇「大派福利」。

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陳芷尤戒酒

陳芷尤更表示為今次節目拍攝，事前做足功夫，既Keep Fit又戒酒，實行以最佳狀態示人，亦帶備多套靚衫及泳裝上陣，務求美景配佳人，令觀眾眼前一亮。

此外，離開大台、去年年底成為「日本人妻」的陳約臨走訪日本，順道回夫家探親；「韓流達人」鄭金鈴帶觀眾深度遊韓國；居台多年的港女許綽婷則走訪台灣；「旅遊達人」袁學謙遊走澳洲各處等，究竟疫後這些國家有何變遷？是景物依舊，還是人事已非？