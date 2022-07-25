【香港金曲頒獎典禮】鄭欣宜橫掃樂壇頒獎禮女歌手獎　Joyce自言仍需學習絕不鬆懈

▲ 恭喜Joyce！

TVB和港台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》在昨晚（7月24日）圓滿落幕，當中奪得十大香港金曲獎及女歌手大獎的鄭欣宜（Joyce），之前橫掃新城勁爆、商台叱咤、ViuTVChill Club的女歌手獎，即是她成為大滿貫！

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沒有自滿繼續努力

Joyce接受TOPick訪問時提到今年成績大豐收，她強調感謝唱片公司，給了她很多信心：「幫我爭取了很多的機會，讓大家更了解我和接觸我的音樂，所以我覺得個功勞是她們。」又指雖然有好成績，但仍有很多地方進步和學習，絕不鬆懈。

她又笑言有好成績是「撞彩」，能「冧莊」才是好彩：「第三次就是成功，所以我會繼續努力。」又笑說獎項拿到「手軟為止」。

▲ 加油欣宜！（陳慧安 攝）

欣宜感觸良多

談到她在台上表現感觸，指在一廠這個成長地方能夠奪獎，更不禁眼濕濕。

對此Joyce說：「在這個空間經歷不同高高低低，能夠在這裏得到個大獎，特別有感受，加上Do姐（鄭裕玲）在身旁，而黃天頤當時望着我，我是十分感動，我記得剛入行是新人那一年，港台的頒獎禮都是由她當主持，所以特別大感觸，原來轉眼已經過了很多年。」

當年Joyce初出道時，因為身材肥胖，再加大眾認為她是星二代靠媽媽肥姐才可出道，對其實力有懷疑，因此惹大量負評。多年後的現在，終以行動證明實力，實在可喜可賀。

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透露家人催婚

隨後，提到她剛放完假從加拿大返港，Joyce自爆吃了很多東西：「日日Pizza和雪糕，完全是放肆狀態。」又表示今次放了1個月，因為自己有3年沒有放過假。

她續說：「今次特別開心能夠見到家人，終於可以告訴她們能放心，不用擔心我，所以是一個很好的旅程，現在就要準備開騷。」

問到Joyce有否向家人分享戀情，她透露家人向其催婚：「她們不停說我已經35歲，會否快些結婚，我想大家去到這個年紀都會給人催婚。（有沒有壓力？）那又沒有，因為我覺得這些事不能急，順其自然，但我要急着做好音樂，這是我唯一心急的事。」

記者:游艾維、陳曉柔