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【年齡界限】不放「老」在眼內 加國研究：人50多歲才是最聰明之時

健康 15:19 2022/07/25

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只要不把自己框在一個年齡數字裏，不放「老」在眼內。

我從不是湯告魯斯（Tom Cruise）迷，但看完《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）後，便一直向朋友推介。此片已成今年最賣座電影，內容不俗，沒有悶場，但我向朋友推介的並非情節，而是看剛「登六」的湯告魯斯和五十一歲的珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）兩位男女主角fit到漏之精神面貌和狀態。

若只看年齡，兩位已屆Grandpa和Grandma級，但看湯告魯斯，體形一直保持最佳狀態，揸飛機鏡頭堅持親身上陣，體能猶勝很多比他年輕得多的男士，而珍妮花康納莉仍然美麗，體態活像二字頭的年輕女郎，作為女性也看得目不轉睛。

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這兩個不老例子的啟示很明顯，當我們拒絕被那個生理年齡的框框限制着，我們可繼續年輕地、漂亮地活着。有時，那個框框是由自己添加居多，去到某個字頭就判個「老」字給自己，然後覺得一切皆開始走下坡，這或許是一種對自己非常不公平的自我標籤而已。

很多研究證實，我們的腦袋隨着年紀增長愈發完善。哈佛大學的心理學教授Fortenbaugh FC發現，人們的專注力和持續性注意力，在四十多歲才達到頂點。而多倫多大學心理學家Cheryl Grady的研究指出，人到了50多歲才是最聰明之時，腦袋比以前更能善用綜合知識，兼且更能理解和學習新資訊。

至於波士頓學院的心理學教授Joshua Hartshorne，夥同哈佛醫學院神經科學教授Laura Germine合作的研究項目更發現，人類的字彙能力是跟着年齡而增強的，六十多歲到七十歲才達至高峰。

我們的身體還會有很多奇妙的可能性，只要不把自己框在一個年齡數字裏，不放「老」在眼內，逆齡之旅隨時啟程。

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撰文 : 利嘉敏

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