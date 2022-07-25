【味公主】薛家燕拒夏天再拍古裝　 如天天焗桑拿瘦了3磅

▲ 餐廳兩位老闆，與圈中人關係友好，開張當然多老友撐啦！

薛家燕、王梓軒、Chris Polanco、布偉傑、葉文輝（啤梨），昨天（7月24日）到中環出席Bored Garden餐廳開幕活動，家燕姐以電影《食神》的「味公主」角色造型現身，笑言來做食家試食評分。

同時，她指有興趣同老闆之一的dR.X（Beatbox歌手）合作，推出以Captain Nancy的分店。

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家燕姐表示自己命格屬火，除演藝事業外，做飲食生意也很適合，「我自己命格有火，適合做演藝事業和開餐廳，雖然我無份投資餐廳，但希望有機會和老闆以Captain Nancy名義合作，Captain Nancy比較前衛，啱晒！」

當嘉賓在30秒內玩《無聊猿漢堡層層疊》，身為元宇宙食神大會評判的家燕姐，也有私心地說：「梓軒係最快完成，但啲料唔夠多，dR.X好鍾意請人食生菜，Chris最平均，三位都好有心，有啲好多料，有啲顧住我嘅身材。

但最後家燕姐稱：「不過我揀嘅話，我揀dR.X，因為你好有生意眼光，揀咗呢個做Bored Garden嘅品牌，其實亞洲係得一間，前途無可限量，我反而睇你識唔識做，俾啲紅股我，哈哈……」

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拍古裝瘦3磅

另外，家燕姐正忙於拍攝TVB古裝新劇《黃金萬両》，慶幸日前終於拍完外景，她說：「套劇拍到8月尾，之前聽見外景都打冷震，我日日焗桑拿咁，瘦了3磅，你們不用穿古裝都全身濕，日前珍姐（曾勵珍）來探班，我對她說以後夏天不拍古裝，幸好已拍完外景，之後都是廠景。」

同時，在《黃金萬両》劇中飾演家燕姐新抱的朱智賢，昨日也路經活動場地，順道跟劇中的奶奶及各人打招呼，十分乖女。

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