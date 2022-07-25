【開心速遞】蔣家旻「回家」演許家傑前妻　「 大小姐」林淑敏大讚：Angel很好戲

▲ 大小姐（林淑敏飾）決戰錢栖（蔣家旻飾）！

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》最近有新角色錢栖加盟，找來蔣家旻（Angel）飾演送水輝（許家傑飾）前妻，跟大小姐（林淑敏飾）爭Philip仔（梁禹勤飾），為觀眾帶來新火花。

林淑敏跟TOPick分享拍攝感受，並大讚蔣家旻很好戲。

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蔣家旻「回家」

林淑敏於IG分享與「情敵」的合照，並表示：

等左好耐，你終於到啦 ♥️🥹

許家傑於IG寫道：

今次錢栖番黎會唔會搶走 Philip仔 🥲

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送水輝前妻

林淑敏笑言錢栖的出現就如一位第三者來破壞自己的家，「都經營了很久，在劇本內其實不存在是不是我的親生仔，因為大龍生也很喜歡Philip，好像有血緣。很諷刺的，原本是對方的親生仔，但在大小姐的心目中是她來搶我的東西。」

她希望觀眾會看得投入，「如果在同一環境下的人，希望也會有共鳴。畢竟現在有很多人也有兩個家庭，想呈現小朋友在一個很複雜的環境內會有甚麼心理狀態。」

「大小姐」上身的林淑敏直指錢栖很不負責，「因為3年也沒看過這個人，故事講述Philip於年紀很小的時候已由阿輝親手帶大。有句對白是她很需要Philip仔，其實都透露了玄機，為何她這麼需要Philip仔呢？先賣個關子。整個事會變得很合理，這刻她很需要Philip仔所以便回來。」

與蔣家旻合作

談到跟Angel合作，林淑敏表示很開心，「私下跟家傑都覺得前妻是應該要出現的，但知道故事尚未寫出來，有種巨星出來的感覺。初時我們也不知道前妻是由誰飾演，有很多無限可能，開外景時才知道原來是蔣家旻。」

她續指：「知道是Angel時很開心，我很喜歡看她拍戲，她演徐榮黑社會女朋友演得很好。我對她有很多期望，且沒有失望，她是很好戲的人。」

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見證Philip仔成長

林淑敏憶述：「這數年由我未跟阿輝合作演CP時，在電視上看《愛‧回家》時已見過Philip仔了，看見阿輝單親爸爸帶着一個小朋友，決定為了兒子而不做不好的職業，那集好像是第57集，覺得他是一個很得意的小朋友。」

她覺得：「他細細個如BB般，只就有幾歲，沒想過會一直寫他，更沒想過會跟阿輝一起拍攝，看着他長大的感覺很奇妙，現在他已11歲了。那天我們在說他衰仔開始有胸肌了，以前很怕醜，且一直都很乖，現在會有點腼腆、懂事了，這種感覺很有趣。」

她很希望可以一直拍下去，「看着他長大。他開始發育會有所轉變，希望看見他長喉核、變聲，大人的感覺，一直看着他長大，即使將來《愛‧回家》完了，看着他成長的感覺很奇妙。」

記者：梁樂欣